indir.com Dünyaya Açılıyor!

Kurulduğu 2011 yılından bu yana birçok başarıya imza atmış, Türkiye’nin en popüler teknoloji sitelerinden biri olan indir.com Aralık 2018 itibariyle dünyaya açılıyor.

Windows programları ile başlayan serüvenine isteğin artması ile birlikte Mac, iOS ve Android kategorilerini de ekleyerek devam eden indir.com, yazılım, uygulama ve oyun indirme alanında en büyük Türkçe kaynaklardan biri haline gelmiş durumda. Çeşitli kategorilerde teknoloji haberlerini de takip edebileceğiniz dev platform, bugünden itibaren İngilizce sitesinden de yayın yapmaya başlıyor.

2011’den bu yana 100,000’den fazla Türkçe içerik üreterek büyük bir kaynak haline gelmiş platform, İmza İnternet Teknolojileri’ne bağlı olarak yayın hayatına devam ediyor. Bu içeriklerin %80’ini program ve uygulamalar oluştururken, geri kalanını ise teknoloji haberleri tamamlıyor. İngilizce yayın hayatındaki kısa sürede 1,000 içeriğe erişen indir.com, önümüzdeki süreçte 20,000 içeriğin üzerine çıkmayı planlıyor. Sitenin İngilizce versiyonuna bugünden itibaren en.indir.com adresinden ulaşılabiliyor.

Türk Girişimcilere Tam Destek

Sitenin İngilizce versiyonunda özellikle Türk girişimcilerin yurtdışına yönelik yazılımlarına ve uygulamalarına öncelik verdiklerini dile getiren İmza Teknolojileri Kurucu Ortağı Hasan Yaşar; “İmza Teknolojileri olarak Türk girişimciler tarafından hazırlanan projelerin yabancı pazarda tanıtılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Türk yazılım ve oyun projeleri yurtdışında ne kadar başarılı olursa, sektörümüz o kadar genişler.” şeklinde açıklama yaptı. İngilizce içerik üretmenin hem yeni bir tecrübe hem de bir Türk platformunun Dünya basınında da yer almasının gurur verici olacağını dile getiren Hasan Yaşar; “Bugüne kadar indir.com’u hazırlarken birçok insanın ve kurumun desteğini kazandık, yurtdışı sektörüne açılma sürecinde de bu desteklerin devamlılığının geleceğine inanıyoruz. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.” diyerek sözlerini noktaladı.