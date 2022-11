İnceleriz.com İle Profesyonel Ürün İncelemeleri

İnceleriz, İlteriş Yılmaz ve Adem Helvacı tarafından teknoloji incelemeleri ve teknoloji ürün incelemeleri yapan bir teknoloji platformudur. İnceleriz.com üzerinden hizmet vermektedir.

Kendi Youtube kanalları üzerinden takipçilerine uzun süredir bilgiler veren İlteriş Yılmaz ve Adem Helvacı bu süreci daha profesyonel hale getirmek için İnceleriz Bilişim ve Sosyal Medya Hizmetlerini kurdular. Kendi kanallarından bilgilendirme yapmaya devam ederken vizyonları doğrultusunda hep hayalini kurduğumuz dedikleri yapıyı da oluşturma yoluna girdiler. Burada firmalarla daha güçlü bağlar kurup takipçilerine çok daha fazla ürünü çok daha profesyonel şekilde sunmayı amaçlamaktalar. Bu platformun en güzel yanlarından biri de takipçileri inceleriz.com Soru Sor sayfasından direkt olarak İlteriş Yılmaz ve Adem Helvacı’ya sor sorma şansını elde ediyor.

Youtube kanalları ve mail adresleri üzerinden bunu uzun süredir gerçekleştiriyorlardı ancak bu sorulara verilen cevabı genelde sorunun sahibi görebiliyordu. Bu sayede aynı sorunu yaşayan bir çok kişi için detaylı bir cevap bulma şansı da sunmuş oluyorlar. Inceleriz.com/sorular sayfasında özellikle televizyon, beyaz eşya, klima ve elektronik ev aletleri konusunda aklınıza takılan her soruyu sorabiliyorsunuz.

İlteriş Yılmaz ve Adem Helvacı size en detaylı, en teknik, hiçbir yerde bulamayacağınız cevapları veriyor. Bir ürün almaya karar verdiniz ve arada mı kaldınız? Inceleriz.com/sorular sayfasından bu merakınızı giderebilir, bilgi edinmek istediğiniz konu ve teknolojiler hakkında bilgi edinebilir, almak istediğiniz ürünün teknik detaylarına vakıf olabilirsiniz. Bu sayfada sorulan hiçbir soruyu yanıtsız bırakmıyorlar.

İnceleriz Neden Farklı?

Bu platform bilinçli tüketici toplumu oluşturma hayalleri doğrultusunda takipçilerine her zaman en detaylı, en teknik, en doğru ölçüm sonuçlarıyla desteklenmiş bilgiyi ulaştırma konusunda çabalarının da ürünüdür. Teknoloji inceleme, televizyon inceleme, beyaz eşya inceleme, klima inceleme, bilişim ürünleri inceleme, telefon inceleme ve daha bir çok konuda en detaylı inceleme yazıları ve videoları paylaşıyorlar. Klasik ürün incelemelerinin çok daha ötesinde her bir bilgiyi teyide muhtaç bırakmadan sunmaya çalışıyor ve ürünlerin olumlu ve olumsuz olabilecek her yönünü şeffaflıkla bizlerle paylaşıyorlar. Bir çok ürünü uzun kullanım testine tabi tutup bir kullanıcı gözünden de deneyimliyorlar.

Bilinçli tüketici toplumunun oluşması tüketicilerin haklarını daha doğru aramasını kolaylaştırırken diğer yandan firmaları da bu doğrultuda teşvik ediyor olmaları da firmaların müşterileriyle çok daha sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlıyor. Bugüne kadar ulaştığıkları firmaların bir çoğu tüketiciyle son noktada iletişim kuran kişilerin ihmallerini onlara ulaştırıp, düzeltmeleri için verdikleri çabayı önemsediklerini belirtiyor ve onlar da takipçilerinin sorunlarının çözülmesine katkı sağlayabilmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Nihayetinde tüketici de kazanıyor hizmet sunan firmalarımız da.

Bizce İnceleriz platformu uzun süredir beklenen bir platform olarak önemli bir boşluğu doldurdu. Ürün güzellemesi yaparak kötü ürünleri bile insanlara harika bir ürünmüş gibi sunan o kadar çok platform ve youtube kanalı mevcut.

Bu yüzden insanımız neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyor ve kafası karışıyor. Bu da İnceleriz platformunu en öne taşıyor. Çünkü tüketiciler kafaları karışmış halde İnceleriz‘e başvuruyorlar ve orada en değerli bilgileri edinebiliyorlar. Üstelik işin uzmanlarına sorularını yöneltip detaylı cevaplar ve öneriler alabiliyorlar. Ürün güzellemesi yerine ihtiyacına gerçekten uyacak ürünü almaya yönlendiriliyorlar.

Özellikle televizyon konusunda hiç kimsenin yeterli bilgiye sahip olmadığı, panel tiplerinden bi haber olduğu ortamda İnceleriz ekibi insanlara televizyonun en önemli parçasının paneli olduğunu ve bunu sorgulamaları gerektiğini anlattı. Ve bugün hiçbir incelemede televizyonunun paneline değinilmezken İnceleriz platformunun incelemesinin ana konusunu her zaman panel bilgileri oluşturur.

Doğru panele sahip doğru modeli seçen tüketiciler bu ürünleri çok daha uzun süre kullanabilme yolunda bilgilendirilmiş oluyorlar. Böyle bir hizmeti sundukları için büyük bir alkışı hak ediyorlar.

Misyonları : Youtube ve inceleriz.com üzerinden takipçilerine her zaman en doğru bilgiyi tarafsız bir şekilde ulaştırmak. Bu aşamada alışılmışın dışına çıkarak bütün teknolojik ölçüm aletlerini ve teknik alt yapıyı da kullanmak.

Vizyonları : Herhangi bir teknoloji, ürün vb. konularında takipçilerine en profesyonel tekniklerle, en profesyonel ölçüm aletleriyle net bilgi sunarken hizmet veren firmaları da tüketici memnuniyeti noktasında çok daha ileriye teşvik etmek. Bir yandan bilinçli bir tüketici toplumu oluştururken diğer yandan firmaları tüketicilere çok daha iyi hizmet vermeleri konusunda motivasyon sağlamak.