Çeşitli sebeplerle kalıcı dişlerini kaybeden kişiler implant tedavisi ile bu soruna çözüm bulabiliyor. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaygın olarak kullanılan bu yöntem çoğu insanın yaşam kalitesini artırıyor. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra güzel bir gülüş için çene yapısının ve diş formlarının korunması son derece önemlidir. Travmatik durumlarda veya genetik nedenlerle diş kaybı yaşayabilirsiniz. Kaybedilen dişin yerine yenisi gelemeyeceği için implant tedavisi ile eksik diş tamamlanıyor.

İmplant Tedavisi Nedir?

İmplant, tedavi olarak bilinse de aslında bir uygulama şeklidir. Kaybedilen dişin yerine çene kemiğine titanyum elementinden yapılan vidalar yerleştirilir. Çene kemiğine tutturulan bu vidaya kişinin kendi gerçek dişleri ile benzer mineye sahip protez diş takılır. İmplant tedavisi sonucunda sahip olunan yeni diş eskisi gibi sağlam ve işlevseldir.

Yine profesyoneller tarafından uygulanan bu tedavide implant dişin diğer dişlerden ayırt edilmesi oldukça güçtür. Bu yüzden özellikle alanında profesyonel kadrosu bulunan kliniklerden destek almanızda yarar vardır. Dentomega olarak yılların verdiği tecrübe, donanımlı ekipmanlar ve uzman kadromuzla implant alanında büyük başarılar elde ediyoruz.

İmplant tedavisi hakkında detaylı bilgiler için https://www.dentomega.com/izmir-implant/ sayfasını okuyabilirsiniz.

İmplant Kimlere Yapılır?

Diş kaybına en kalıcı çözüm implant tedavisidir. Bebeklik döneminde çıkan dişler çocukluk döneminde düşer ve yerine kalıcı dişlerimiz çıkar. Bu kalıcı dişlerin düşmesi halinde yerine yenilerinin çıkması mümkün değildir. Bu yüzden diş kaybı olan fakat genel yüz ve çene gelişimini tamamlamış kişilere implant tedavisi uygulanır.

Genellikle 8 yaş ve üstü kişiler implant tedavisi için uygundur. Fakat yine de diş hekiminin çene kemiğinin implant için uygun olup olmadığını değerlendirmesi gerekiyor. Tomografi kemik ölçümü ve röntgen gibi tetkiklerle genel değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme doğrultusunda implant uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir.

İmplant Nasıl Yapılır?

Hastanın implant için uygunluğu değerlendirildikten sonra tedavi süreci başlatılır. İlk etapta hastanın kalan dişleri ve çene kemiği ölçümü yapılır. Uygun görülen vida çene kemiğine takılır. O aşamada geçici başlık takılan hasta dinlenmesi için eve gönderilebilir. Bu sürede hastaya uygun protez hazırlanır ve son aşamada cerrahi işleme gerek kalmadan protez takılır.

İmplant Tedavisinde İyileşme Süreci

İmplant tedavisinde iyileşme süreci üst ve alt çene kemiğinde farklılık gösterebiliyor. Bunun yanı sıra kişinin sağlık durumu varsa kalıtsal hastalıkları iyileşme sürecini 6 aya kadar uzatabiliyor. İmplant tedavisinde ortalama iyileşme süreci 4 aydır. Bu süre alt çenede 2-3, üst çenede ise 3-6 aya kadar sürebiliyor. Bu konuda en net bilgiyi üç boyutlu çene kemiği tomografisi ile vermek mümkündür. Yerleştirme torkunu ölçen bazı cihazlarda iyileşme süreci hakkında bilgi verebiliyor.

İmplant Tedavisi Fiyatları

İmplant tedavi fiyatları yapılan uygulamalara göre değişiklik gösterebilir. İmplantın markası, kullanılan malzeme, diş sayısı ve yapılan işlemler fiyat belirlemede kriter olarak görülüyor. En uygun implant tedavisi fiyatları için Dentomega ile iletişime geçebilirsiniz. Ağız ve diş sağlığı konusunda her bütçeye uygun fiyatlarla 7 gün 24 saat destek ve danışmanlık hizmeti sunuyorlar.