iMessage Bilinmeyen Numara Mesajlarını Engelleme

iPhone’da kullanılan kendine özel mesajlaşma uygulaması iMessage için sizlere yararlı bir bilgi vereceğiz. Zira bu teknik diğer mesajlaşma uygulamalarında çalışmaz. Sadece iMessage için geçerlidir. Bu yazıda sizlere iMessage’da bilinmeyen ve rehberinizde kayıtlı olmayan numaralardan gelen mesajları nasıl engellersiniz konusunda bahsedeceğiz.

Ayarlara gidin. Bu kısımda mesajlar satırına girin. En alt kısımda bulunan bilinmeyeni filtreler seçeneğine tıklayın. Bu işlem eğer numara rehberinizde kayıtlı değilse gelen mesajın bildirimini kaldıracak size haber vermeyecektir.

Ben bu mesajları görmek istiyorum sadece bildirim olmasın diyenler. Bu işlem sadece bildirimleri durduruyor. Ayrıca mesajlar normal mesajların arasında görünmüyor. Ayrı bir klasörde spam mesaj şeklinde görülüyor. Yani bu mesajları ayrıca görüntülemeniz mümkündür.