IMEI Kayıtlarına Zam Geldi Ama Telefon Getirmek Hala Ucuz

Bazı ucuz modeller için bu söylediğimiz geçerli olmasada amiral gemisi cihazlar için yurtdışından telefon getirmek hala ülkemizden satın almaktan daha ucuz durumda. İşte son IMEI kayıt ücretlerine zamdan sonra telefon fiyatlar;

IMEI kayıt ücreti birden bire %193 artışla 500 liraya çıktı. Buna rağmen yurtdışından alacağınız cihazlar ülkede kullanıma başlayınca bakın kaç paraya mal oluyor.

Galaxy Note 9 128Gb: Türkiye’de 6500TL. Amerika’da 4560 TL (999$) Ülkemizde 500 TL kayıt ücretiyle beraber 5510TL / 1000 TL daha ucuz.

iPhone 8 Plus: Türkiye’de 6700 TL. Amerika’da 699$ 3820 TL. Ülkemize girdiği zaman 4320 TL ve 2380 Tl daha ucuz.

Huawei Mate 20 Pro: Türkiye’de 8500 TL Avrupa satış fiyatı 1049 € yani 6500TL +500 kayıt ücretiyle birlikte 7000 TL bu demek oluyor ki 1500 Tl daha ucuz.

Bunun gibi örnekler var ama bu yöntemi kesinlikle ucuz cihazlarda denemeyin. Zira 500 TL daha verip zararlı çıkabilirsiniz.

IMEİ kaydı yapılmayan cihazların 2 ay sonra kullanıma kapatıldığını hatırlatalım.