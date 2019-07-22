IMEI Kayıt Ücretleri Ne Kadar? Son Zamla Ne Kadar Oldu?

Son zamanlarda yurt dışından bir alışveriş yapmak ya da bizzat kendiniz birşey getirmek inanılmaz zorlaştı. Bir çok kişi yurtdışına kendisi çıkıyor ve telefon alıp geliyordu. Çoğu giden bir arkadaşı ya da akrabasından rica ediyordu. Bir şekilde telefon buraya geliyor, basit bir şekilde kayıt ettiriliyor ve kullanılabiliyordu. Geçtiğimiz son bir yılda işler oldukça değişti.

IMEI kaydına zam geldi

Geçtiğimiz sene daha düşük olan IMEI kayıt ücreti bu sene başından beri 618TL olarak belirlendi. Zaten çok yüksek olan bu ücrete yeniden zam geldi. İşte IMEI kayıt ücretlerinin son hali.

Sayın Cumhurbaşkanımızın son kararnamesinde çıkardığı kanun ile 618TL olan IMEI kayıt ücreti 2 gün önce 1500 TL oldu. Geçmiş olsun.

İlk başlarda özellikle pahalı telefonları kendiniz yurtdışına gitseniz bile ülkemizde almaktan ucuza geliyordu. Son yapılan değişikliklerle hem telefonlar için vergi artışı oldu hem de bu durumda insanlar yurtdışına yönelmesin diye IMEI kayıt ücretlerine ardı ardına zamlar yapıldı.

Telefon üretmediğimiz gibi telefonlara zam geldi, yurtdışından yapılan alışverişlere ek vergiler geldi şimdi de IMEI kayıt işlemlerine astronomik zamlar geldi.

İşte o karar;