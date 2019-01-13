IMDb Ücretsiz Film ve Dizi İzleme Servisi

Bir film ya da dizi hakkında bilgi almak istediğiniz zaman ilk ziyaret ettiğiniz yerlerden birisi IMDb’dir. Film ve dizi databasei olarak bilinen bu site daha yayınlanmamış film ve diziler hakkında bile bilgi bulmak, yayın tarihlerini öğrenmek için çok önemli bir seçenek. Şimdi bu site yeni bir servisini devreye sokuyor. İnternet üzerinden ücretsiz film ve dizi izleme.

Bu servislerin ülkemizde de bir çok örneği bulunuyor. BlueTV, PuhuTV gibi dünyada ise Netflix gibi örnekler mevut. Lakin bu servislerin çoğu ücretli. Bazıları ücretsiz. IMDb kendi servisi Freedive’i kullanıma sundu. Sistem reklam izleterek kendini geçindiren bir yapıya sahip ama izlemek ücretsiz.

Freedive isimli site içerisinde bir çok film ve diziyi barındırıyor. İçerikte oldukça geniş. Bizim için tek eksik tarafı ise şimdilik sadece Amerika’da kullanılabiliyor olması. Bir şekilde erişilebilecek olsak bile altyazı sıkıntısından tercih edilmeyecektir. Ne zaman dünya çapında yayılır bilinmiyor. Telif sıkıntısını çözdükleri zaman bütün dünyaya açılacaktır.

https://www.imdb.com/freedive/