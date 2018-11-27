İkinci El Telefon Satışı Ve Telefon Kiralama Modeli

Turkcell yeni satış modelleri hakkında bilgi verdi. İçerisinde ilginç detaylar barındırıyor. Daha önce kısmen tanıştığımız ama yürümeyen bir yöntemden bahsedebiliriz. İşte Turkcell’in yeni satış ve para kazanma modelleri.

iPhone XS Max’ın 15000 gibi bir fiyatla satışa sunulmasından sonra insanların bu ve benzeri telefonları alabilmeleri için farklı yöntemler bulunması gerekliği doğdu. Bunun için de ilk adım Turkcell’den geldi. İşte Turkcell’in 2 farklı yeni telefon satış ve para kazanma modeli.

İkinci el telefon satışı ve Turkcell garantisi Telefon kiralama modeli

İlki büyük bir ekosistem olacak. Eskisini getir yenisini götür gibi kampanyalarla eski telefonlar toplanacak ve KvK gibi şirketler tarafından Turkcell adına gözden geçirilip gerekirse tamiri yapılıp yenilenecek ve paketlenecek. Akabinde 2. el olarak satılacak. Daha uygun fiyata alınabilecek Turkcell garantisinde telefonlar satışa sunulacak.

Telefon kiralama modeli ise telefon fiyatlarındaki artış sonucu gereklilik oldu gibi. Telefon kiralama işi daha çok bazı şirketlerin garantiye gönderdiğiniz telefonlarınız yerine kullanmak için telefon vermesine benzese de insanların %99’unun bu hizmetten faydalanamaması sonucu konuyla ilgili çok fazla yorum yapamıyoruz.

Yüksek fiyatlı olup sahip olamadığınız ve belki sadece denemek istediğiniz ya da tanıtımını yapıp bir videosunu çekmek istediğiniz cihazları önümüzdeki sene Turkcell bayilerinden kiralayabileceksiniz. Yukarıda saydığım sebeplerden başka bir sebep telefon kiralamak için bana mantıklı gelmedi.