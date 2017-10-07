Facebook’ta Ä°ki AdÄ±mlÄ± DoÄŸrulama Ã–zelliÄŸi NasÄ±l Aktif Edilir?

Whatsapp’a yeni eklenen iki adÄ±mlÄ± doÄŸrulama Ã¶zelliÄŸini nasÄ±l aktif edeceÄŸiniz konusunda sizi kÄ±saca bilgilendirmek istiyorum. Bu gÃ¼venlik Ã¶nlemini aktif ettiÄŸiniz zaman Whatsapp hesabÄ±nÄ±zÄ± nerde aÃ§arsanÄ±z aÃ§Ä±n bu parolayÄ± isteyecektir. AyrÄ±ca arada bir, cihazÄ± yeniden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zamanlarda parolayÄ± isteyebilir.
Ä°ki adÄ±mlÄ± doÄŸrulama Ã¶zelliÄŸini aktif etmek iÃ§in;
- Ã–nce Whatsapp ayarlar kÄ±smÄ±na giriyoruz.
- Oradan hesap ayarlarÄ±na geÃ§iÅŸ yapÄ±yoruz.
- Burada iki aÅŸamalÄ± doÄŸrulama yÃ¶ntemi karÅŸÄ±mÄ±za gelecek. Aktif et diyoruz.
- Aktif etme sÄ±rasÄ±nda size bir ÅŸifre girmenizi sÃ¶yleyecek. Åžifrenizi belirleyin.
- ArdÄ±ndan ÅŸifrenizi unuttuÄŸunuz zaman deÄŸiÅŸtirmenize yardÄ±mcÄ± olacak bir e posta girmenizi isteyecek. TÃ¼m bunlarÄ± hallettikten sonra iki aÅŸamalÄ± doÄŸrulama aktif olacak.
Bu ÅŸekilde iki aÅŸamalÄ± doÄŸrulamayÄ± aktif edebilir, gÃ¼venlik seviyenizi arttÄ±rabilirsiniz.
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