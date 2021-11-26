Kredi işlemleri birçok vatandaş için oldukça önemlidir. Kredi çekerek çoğu vatandaş kendi ihtiyaçlarını karşılar. Ancak her bankadan kredi almakta kolay olmaz. Bu nedenle kredi almak için bankaların faiz oranlarını araştırmak gerekir.

Bankalardan faizi düşük olan bireysel ihtiyaç kredisi almak aynı zamanda daha az tutarlı bir şekilde geri ödeme yapmanızı sağlar. Böylelikle çekmiş olduğunuz kredi için çok fazla faiz ödemeden bankaya geri ödeme yapmış olursunuz.

İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

İhtiyaç kredisi genellikle müşterilere verilerken belli tutar bazında verilir. Müşteriler bankalardan kredi alırken bankanın belirlediği limite göre kredi alabilir. Bankalardan kredi almak çok kolay olmayabilir.

Bunun için bankalara bir borcunuzun olmaması ve sicilinizin temiz olması gerekir. Aynı zamanda kredi çekeceğiniz bankaya istenilen tüm evrakları da sunmanız gerekir. Böylelikle daha kolay bir şekilde kredi almış olursunuz. İstenilen evraklar;

T.C. Kimlik

İkametgah adresi

Maaş bordrosu

Kefil genellikle bankalar gerekli gördüğü zaman ister.

Her banka bu gibi bilgileri kredi vermeden önce ister. Bu nedenle eksiksiz bir şekilde sunarak daha hızlı bir şekilde kredi alabilirsiniz.

Kredi Başvurusu

İhtiyaç kredisi için bankalardan kredi başvurusu yaparken sicilinizin temi olması çok önemlidir. Her banka kredi veren kişinin borcunu düzenli bir şekilde ödemesini bekler. Bu nedenle kredi başvurusu yapmadan önce bu gibi şeylere dikkat etmek gerekir.

Kredi başvurusu yapmak için hem şubeleri tercih edebilir hem de internet bankacılığını kullanabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden de kolay bir şekilde başvurular gerçekleşir. Genelde belli bir tutara göre sadece başvuru da bulunabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra kısa süre içerisinde de başvuru sonucu da gelmiş olur.

Kredi Hemen Onaylanır Mı?

İhtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra genelde bankalar da yoğunluğa göre size geri dönüş yapar. Ancak ihtiyaç kredisi genellikle düşük tutar da verilen bir kredi olduğu için kısa süre de sonuçlanır. İster bankadan ister internet bankacılığından yapın hemen sizlere geri dönüş yapılır.

İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları

İhtiyaç kredisi başvuru şartları genellikle her bankada aynıdır. Her banka kredi başvurusu yapılacağı zaman müşterilerinden bazı şartlar talep eder. Bu şartlar yerine gelmezse genellikle kredi alınamaz. Bankadan kredi alacak olan müşterilerin 18 yaş üzeri olması gerekir.

Aynı zamanda herhangi bir gelirinin olması gerekir. Şirket sahiplerinden daha fazla belge de talep edilebilir. Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, bilanço gibi evrakları mutlaka eksiksiz bir şekilde tamamlamak da gerekir. Tüm başvuru şartlarını yerine getirdikten sonra istediğiniz bankadan kredi başvurusu da yapabilirsiniz. Kredi hakkında daha detaylı bilgi almak için mukayese.com adresine giriş yapmanız da mümkün.

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İhtiyaç Kredisi Vadeleri

İhtiyaç kredisi çeken vatandaşlar çok fazla vadeli olarak kredi alamazlar. Ne kadar düşük vade de kredi alırsanız geri ödemesi de o kadar az olur. Bu nedenle vadeyi çok uzun tutmamak gerekir. Aynı zamanda faizler de vade oranına göre değişir. Ancak ihtiyaç kredisi genellikle verilirken düşük tutar olarak verilir. Bu nedenle çok yüksek vade de kredi verilmez.

İhtiyaç Kredisi Neden Çıkmaz?

İhtiyaç kredisi genellikle bankalardan verilirken oldukça kolay bir şekilde vatandaşlara verilir. Ancak vatandaşların sicili bozuk ise bankalar kolay kolay kredi vermez. Bunun için bankalara bir borcunuz varsa eğer onu kapatmanız gerekiyor. Aynı zamanda daha önceden olan borçlar için eğer avukatlık olduysanız genelde 5 yıl boyunca bankalarla çalışamaz durumda olursunuz. Bu nedenle kredi sicilinizi bozmadan bankalardan kredi almak daha doğru olacaktır.