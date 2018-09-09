IG Alışveriş Nedir?

Instagram’ın sadece alışverişe odaklı olacak bir uygulaması yakın zaman içinde çalışmalar bitince yayınlanacak. Günümüzde bir çok kişi Instagram üzerinden ürün satıyor. Bu ürünler şimdilik kapıda ödeme yöntemiyle satılabiliyor. Instagram bunu bir fırsata çevirmek için yeni bir uygulama yayınlayacak. IG Shopping adını vereceği bu uygulama ile işletmeler ürünlerini pazarlayabilecek.

Açıklanmayan ama merak ettiğimiz konular ise şunlar, bu uygulama doğrudan para tahsilatı yapabilecek mi? Sadece ürün reklamı amaçlı mı kullanılacak. Bağlantı asıl siteye mi verilecek? Sadece işletmelerden bahsedilse de şirketi olmayan kişiler ürün satışı yapabilecekler mi? Bu sorular için detaylı cevapları yakın zaman içinde sizlerle paylaşmayı umuyoruz.

IG Alışveriş uygulaması ile ilgili bilinenler ise şu şekilde,

İşletmeler ürünlerini sergileyecek.

Ürün fotoğrafları ve ürün hakkında detaylı bilgi verilecek.

İşletmeler bir görsele 5 ürün etiketleyebilirken çoklu görsel paylaşımında maksimum 20 ürün etiketleyebilecekler.

Alışveriş bağlantısı gönderiye eklenecek.

Bağlantı tıklandığı zaman detaylı bilgi ve alışveriş sayfası ile ilgili bilgi görülecek.

Bu uygulama ve işletmeye özel ikonlar ve gelişmiş alışveriş özellikleri uygulamada olacak.

Şimdilik bilinenler bunlar IG Alışveriş uygulamasıyla ilgili detaylı bilgiyi mutlaka ileriki zamanlarda sizlerle paylaşacağız.