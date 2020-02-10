iCloud KeyChain Anahtar Zincirinde Saklanan Şifreleri Görme

Apple’ın iOS tabanlı cihazlarda kullandığı Anahtar Zinciri özelliği sayesinde Safari tarayıcısında kaydettiğiniz bütün şifreleri görebilirsiniz. Bu özellik sadece Safari tarayıcısıyla çalışırken diğer tarayıcılarda yaptığınız girişler, girdiğiniz şifreler kaydedilmez. Safari kullandığınız zaman şifrelerinizi kaydedebilirsiniz. Hatta bu özellik iPhone’unuzdan kaydettiğiniz şifreyi Mac’ten kullanabilmenizi de sağlıyor. Peki kaydettiğiniz bir şifrenin ne olduğunu nasıl göreceksiniz?

Keychain şifrelerini görme

iPhone’da ayarları açın

Şifreler kısmına girin.

Hesapları açın.

Web sitesi ve uygulama şifreleri kısmına girin.

Parola kısmını geçtikten sonra

Kaydedilmiş bütün şifreler karşınızda olacak.

Şifreleri görüntülemek için web sitesinin ya da herhangi bir kaydın üzerine tıklamanız yeterli. Bu özellik başka bir tarayıcı ya da bilgisayarla ilgili web sitesine girmek istediğiniz zaman kullanılabilir. Dediğimiz gibi Safari haricinde kayıt yapmadığı için örneğin siteye Chrome ile ya da bir Windows bilgisayarla girmeye çalıştığınızda şifreyi hatırlamadığınız zamanlarda Anahtar Zinciri özelliği işinize yarayacak.

Yukarıdaki adımları kullanarak Safari üzerinden kaydettiğiniz şifreleri bularak başka platformlarda kullanabilirsiniz.