iCloud Hesabı Nasıl Değiştirilir?

iCloud, Apple’ın kendi hizmetleri için gerekli gördüğü giriş yöntemidir. iCloud temelde Apple’ın bulut depolama alanı olup bunun için aldığınız mail adresi ya da hesabınızı Apple servislerinden yararlanmak için kullanabilirsiniz. iCloud için icloud.com uzantılı yeni bir mail adresi alabileceğiniz gibi hali hazırda var olan başka bir uzantılı mail adresinizi de iCloud hesabınız olarak kullanabilirsiniz. Bu durumda bulut depolamadan yararlanamaz ya da mail adresi olarak kullanamazsınız. Bu bilgiler ışığında iCloud hesanınızda değişiklik yapmak isterseniz aşağıdaki adımları takip etmenlisiniz.

iCloud hesabını nasıl değiştirirsiniz?

Telefonunuzu ilk kurduğunuzda zaten bir iCloud hesabı girilmiş olmadığından doğrudan varolan hesabınızı girebilir ya da yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Eğer girmiş olduğunuz bir iCloud hesabınız varsa ve değiştirmek istiyorsanız;

iCloud hesabınızın oturumunu kapatın. Bunun için; Ayarlara gidin. İsminizi seçin. Sayfanın alt kısımlarında oturumu kapat butonuyla devam edin. Bu aşamadan sonra yeni bir hesapla giriş yapmanız istenir. Ayarlara gidin. Oturum aç seçeneğini seçin. Apple kimliğini ve şifresini girip oturum açın.

Artık yeni iCloud hesabınızı telefonunuzda ya da tabletinizde kullanabilirsiniz. Eğer iCloud hesabınız dursun ama hem AppStore hem de iTunes üzerinden yapacağınız satın almaları başka bir hesaptan yapsın istiyorsanız aşağıdaki adımlarla ilerleyin.

Ayarlardan isminize tıkladıktan sonra sayfanın alt kısımlarında iTunes ve AppStore seçeneğiyle ilerleyin. Bu kısmın içinden oturumu kapatın. Bu işlem genel iCloud hesabınızı diğer hizmetler için devam ettirirken sadece iTunes ve AppStore hesabınızı değiştirmenize olanak verir. Çıkış yaptıktan sonra aynı yerden oturum açın ve sadece iTunes ve AppStore’da kullanmak istediğiniz hesap bilgileriyle giriş yapın. İşlem bu kadar.