Huawei Y6s Teknik Özellikler

Huawei, piyasayı domine etmeye devam ediyor. Hem amiral gemileri hem de düşük bütçeli telefonlarıyla sürekli piyasada görülen Huawei bildiğiniz gibi Google uygulamaları olmadan yoluna devam ediyor. Kendi ekosistemini oluşturmaya çalışan şirket yeni cihazı Huawei Y6s ile düşük bütçeli kişilere hitap ediyor. Bakın telefon sizlere neler sunacak;

Huawei Y6s özellikleri

Ram: 3 Gb

İşlemci: MediaTek Helio P35 (dört adet 2,3 GHz, dört adet 1,8 GHz) Mediatekin giriş seviyesi işlemcisi. Çok fazla yüksek performans sunmaz.

Ekran: 6,09 inç 1560×720 IPS LCD

Depolama: 32 GB / 64 GB

Arka Kamera: 13 MP (f/1,8)

Ön Kamera: 8 MP (f/2,0)

Batarya: 3020 mAh 5 W şarj destekli

Bağlantı: MicroUSB 2.0, 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.1

Renkler: Starry Black ve Orchid Blue

Boyutlar: 156.28 mm x 73.5 mm x 8.0 mm

Ağırlık: 150 gram

Telefonun fiyatı

Telefonun yukarıdaki özelliklere sahip fiyatı 140$ civarıyken ülkemizde + vergiler şeklinde muhtemelen iki katına çıkacaktır.