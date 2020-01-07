Huawei Y6s Teknik Özellikler

Huawei, piyasayı domine etmeye devam ediyor. Hem amiral gemileri hem de düşük bütçeli telefonlarıyla sürekli piyasada görülen Huawei bildiğiniz gibi Google uygulamaları olmadan yoluna devam ediyor. Kendi ekosistemini oluşturmaya çalışan şirket yeni cihazı Huawei Y6s ile düşük bütçeli kişilere hitap ediyor. Bakın telefon sizlere neler sunacak;
Huawei Y6s özellikleri
- Ram: 3 Gb
- İşlemci: MediaTek Helio P35 (dört adet 2,3 GHz, dört adet 1,8 GHz) Mediatekin giriş seviyesi işlemcisi. Çok fazla yüksek performans sunmaz.
- Ekran: 6,09 inç 1560×720 IPS LCD
- Depolama: 32 GB / 64 GB
- Arka Kamera: 13 MP (f/1,8)
- Ön Kamera: 8 MP (f/2,0)
- Batarya: 3020 mAh 5 W şarj destekli
- Bağlantı: MicroUSB 2.0, 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n
- İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.1
- Renkler: Starry Black ve Orchid Blue
- Boyutlar: 156.28 mm x 73.5 mm x 8.0 mm
- Ağırlık: 150 gram
Telefonun fiyatı
Telefonun yukarıdaki özelliklere sahip fiyatı 140$ civarıyken ülkemizde + vergiler şeklinde muhtemelen iki katına çıkacaktır.
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