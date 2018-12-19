Huawei Nova 4 Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Resmi olarak üst segment denilen telefonlara bir yenisi daha eklendi. Huawei ‘nin Nova 4 modeli özellikleriyle dikkatimizi çekmeyi başardı. Fiyatı ise sizi bir adım geri attırabilir. İşte Huawei Nova 4 telefonun özellikleri .

6.4 inç ekran boyutuna sahip cihazın çözünürlüğü 2310×1080 iken bu ekran Ips ekran olma özelliği taşıyor. Bununla birlikte Huawei ‘nin en güçlü işlemcisi Kirin 970’e sahip ve Mali G72 grafik işlemcisiyle ilgi çekiyor.

8gb ram sahibi cihaz ortalamanın üstüne çıkmayı başarıyor. 128gb depolama alanıyla çıkan cihazda 3 kamera olduğunu ekleyelim. Elbette ama kameranın 48MP olduğunu eklemeden geçmeyelim.

Batarya konusunda ise 3750mah batarya ve hızlı şarj özellikli bir cihaz sizi bekliyor.

Mavi, pembe, siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan cihazın arka 3lü kamera tasarımı oldukça hoş. Bununla birlikte ön tarafta ise kamera nokta çektikten bulunuyor. Telefon neredeyse kazasız bir görüntü sergiliyor.

Huawei Nova 4 cihazının en önemli özelliklerinden birisi ise GPU Turbo yeteneği. Bu özellik sayesinde grafik performansı yüzde 60 oranında artarken güç tüketimi ise yüzde 30 oranında düşüyor. HDR özellikli olmayan oyunları bu kaliteye yükseltebilen GPU Turbo oyuncuların bu telefonu tercih etmesine yol açabilir.

En önemli konu ise cihazın fiyatı. Cihazın 2 farklı versiyonu ve Fiyatı bulunuyor. Versiyonlar daha önce örneklerini gördüğümüz gibi depolama ya da Ram olarak ayrılmıyor. Huawei kamera açısından telefonları ayırmış. 48MP ana kameraya sahip cihaz 490 Dolar yurtdışı fiyatına sahipken 20mp olan versiyon 450 Dolar fiyata sahip.