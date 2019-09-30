Huawei Mate 30 Pro’ya Google Play Nasıl Kurulur?

Bildiğiniz gibi Amerika Çin gerişimi en çok Huawei şirketini vurdu. Casuslukla suçlanan şirket güvelik yasası gereği dışlandı ve diğer Amerikalı şirketlerde Huawei ile çalışmayı kesmek zorunda kaldı. Bunlardan birisi de Google. Google yaptığı açıklamada Huawei cihazlar için bundan sonra lisans vermeyeceğini açıkladı. Yani Huawei cihazlar, en azından bu açıklamadan sonra üretilenler Google Play ve diğer Google hizmetlerini kullanamayacak.

Huawei’ye Google Play kurmak

Google Play,Huawei modellerine kurulabiliyor. Sıkıntısız da çalışıyor. SOn çıkan Huawei modeli olan Mate 30 Pro Google uygulamalarından yoksun şekilde geldi. Telefonu ilk açanlar ne Google Play ne de diğer Google uygulamalarını görebildi. Ama Huawei normalde şirketlerin yapmadığı birşeyi yaptı. Telefon ön yükleyici kilidi açık şekilde gelen cihaza dışarıdan uygulama kurmak oldukça basit. Bildiğiniz gibi root erişimi olmadan bazı şeyleri yapmak mümkün değil. Ama Huawei bunu kolaylaştırmış. Aşağıdaki adımları takip edin;

https://apkpure.com/tr/google-play-store/com.android.vending adresinden Google Play uygulamasını kurun. Telefonun tarayıcısından https://www.lzplay.net adresine gidin. Çince ama aklınız karışmasın. Burada büyük mavi butona tıklayın. Bu Google Play hizmetlerinin kurulum aşamasını başlatır ki Google Play hizmetleri olmadan Google Play çalışmaz. İzinleri verin ve kurulumun bitmesini bekleyin. Daha sonra Google Play Store uygulamasını açın. Google hesabınızla giriş yapın

Hepsi bu kadar. Bunu yapan Huawei Mate 30 Pro kullanıcıları herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamış.