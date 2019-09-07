Huawei Mate 30 Pro Tasarım ve Bir Kaç Bilinen Özellik

Kuşkusuz son zamanların en çok konuşulan şirketi Huawei. Hem Amerika ile olan sorunlarla gündeme geldi hem de başarılı telefonlarıyla. Bu telefonlardan birisi de Mate 30 serisi olacak. Yakın zaman içinde tanıtılacak olan telefonun tasarımı internete sızdı. Bununla birlikte yazımızda Mate 30 modellerinin bir kaç özelliğini de yayınlıyoruz.

Mate 30 Pro

Son zamanların modası çentik yavaş yavaş piyasadan siliniyor çünkü kameralar ekranın altına gömülüyor. Buna rağmen Huawei bu kadar güçlü bir modelde neden bunu uygulamıyor anlamak güç.

Arka kısma bakıldığı zaman herhangi bir parmak izi okuyucu ya da güç tuşu görülmüyor. Bunun anlamı ise ekrana gömülü bir parmak izinin kullanılacağı oluyor.

Arka kısımdaki kamera dizaynı son zamanlarda popüler modellerde kıllanılmaya başlandı. iPhone’un yeni telefonunda da benzer bir yapı kullanılacak.

Kısaca özelliklerine de bir göz atalım.

Ana kamera 40 Megapiksel

İkinci kamera 40 Megapiksel

Kirin 990 yonga seti işlemci

8Gb ram

Bakalım Amerika, dolayısıyla Google ile yaşanan sorunlar bu telefonu nasıl etkileyecek.