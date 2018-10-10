Huawei Mate 20’nin Antutu Sonuçları

Antutu, bildiğiniz üzere telefonları her açıdan çok zorlayıcı bir teste tabi tutarak donanım gücünü ortaya koyup puanlama yapıyor. Telefonların donanımlarını bu sayede karşılaştırabiliyor ve hangisi güçlü anlayabiliyorsunuz. Peki son zamanların en iyilerinden olan Huawei Mate 20 Pro modelinin Antutu sonuçları ne?

Cihazın 4 ve 6Gb ramli modellerinin 128 / 256 / 512gb depolama alanı var. Bu testte de önemli olan işlemcisi Kirin 980, yine şirketin kendisi tarafından geliştiriliyor. Bu işlemci Antutu üzerinden 313561 Puan alarak liderliğe oturuyor. En çok kullanılan Snapdragon 845 kullanan telefonların 290 bin civarında Antutu puanı aldığı biliniyor.

Huawei Mate 20 Pro modelinin ayrıca en belirgin özelliklerinden birisi 3 ana kameraya sahip olması. Huawei kamera konusunda da rakiplerini ve tabi piyasayı çıtayı yükseltmek suretiyle zorlayacak.