Huawei İşletim Sistemi HarmonyOS Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Meğer Huawei kendi işletim sistemi projesine 2017 yılında başlamış. Huawei, bildiğiniz gibi bu sene Amerika ile problem yaşayınca Google Huawei’ye destek vermeyeceğini açıklamıştı. Bu durum Huawei’nin kendi işletim sistemini geliştirmesini hızlandırdı. İşte bu yeni işletim sistemi hakkında bilmeniz gerekenler.

1. İlk önce Çin’de kullanılmaya sunulacak. Çin’de adı farklı olacak.

2. Huawei, bugün sorun çıksa bütün cihazlara bu işletim sistemini sunmaya hazır. Yani temelde işletim sistemi bitmiş durumda.

3. HarmonyOS daha hızlı. Bunun sebebi olarak kod yazılımının daha gelişmiş olması gösteriliyor. Ayrıca daha güvenli olduğu da söyleniyor.

4. Güvenli demişken root erişimi kesinlikle mümkün olmayacağı söyleniyor. Bu durum güvenliği daha da geliştirmiş olacak.

5. HarmonyOS internete bağlanabilen diğer cihazlarla uyum içinde çalışacak. Nesnelerin interneti.

6. HarmonyOS için Android uygulamaları kullanılamayacak. Ama geliştiriciler tarafından uyarlanabilir. Bu durum yeni işletim sisteminin en büyük sıkıntısı olacak gibi.

7. Bu sebepten ötürü HarmonyOS için bir uygulama mağazası geliştirildi.

8. HarmonyOS ilk kez Huawei P30 modellerinde görülebilir. Bunun için biraz beklememiz gerekecek.

9. HarmonyOS önümüzdeki sene geliştiricilere açılacak. Yani açık kaynak kodlu olacak.

Baktığımız zaman etkileyici görünse de Android’in bu hale gelmesi çok uzun sürdü. Bakalım Huawei bu işin altından kalkabilecek mi?