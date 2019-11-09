Huawei EMUI 10 Android Q Betaya Nasıl Katılırsın?

Huawei’nin resmi internet sitesinde EMUI 10 testlerinin başladığı duyuruldu. Testin yapılacağı ülkeler arasında Türkiye’de var. Türkiye’deki Huawei kullanıcıları eğer telefonları uygunsa beta testine dahil olup EMUI 10 ile birlikte Android 10 işletim sistemini deneyimleyebilirler.

Hangi telefonlar Android Q betasını kullanabilecek?

P30 Lite

Mate 20

Mate 20 Lite

Mate 20 Pro

Mate 20 X

Nova 5T

P Smart 2019

P Smart+ 2019

Telefonların listesi bu şekilde. Eğer bu telefonlardan birine sahipseniz aşağıdaki adımları izleyerek Android Q testine katılabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler;

Buradan gerekli olan beta uygulamasını indirin. Uygulamaya giriş yapın. Bunun için Huawei ID gerekli. Sağ alt kısımdaki kişisel kısmına girin. Üst kısımlarda projeye katıl şeklinde bir ibare göreceksiniz. Tıklayın ve standart adımları takip edin.

Bu uygulamadan katılma eğer telefonunuz uygunsa ve yukarıdaki listede yer alıyorsa betaya katılabilirsiniz. Betada oldukça hata olduğunu hatta telefonunuzun çökme bile yaşayabileceğini unutmayın. Genel olarak zarar ermese de telefonunuzdan sizi soğutabilir. Eğer Android Q için geri bildirim vermek istiyorsanız betaya katılmanızı tavsiye ederiz.