Huawei Cihazlarına Zam Yaptı İşte Yeni Fiyatlar

Kur dalgalanmaları yeni başlarken burada yazdığımız yazılarda bir an önce telefon almayı düşünenleri telefonlarını almalarını önermiştik. Zira bu haberlerimiz ardından Apple, Samsung, Vestel gibi bir çok telefon üreticisi cihazlarına zam yaptı. Şimdi bir zam haberi daha Huawei’den geldi. Huawei’nin bir çok telefonunun fiyatı değişti.

Huawei P Smart kur farkından yani zamdan önce 1750₺ olan fiyat zamla birlikte 2200₺ oldu. Bu zammın hesaplandığı zaman %25’ten biraz fazla olduğu söylenebilir.

Huawei P 20 Lite telefonun önceki fiyatı 2600₺ iken şimdi 3300₺ olduğu açıklandı. Bu zam oranının %26’yı geçtiğini söylemek gerek.

Şimdilik bu iki cihazın fiyatlarının değiştiği açıklandı. Bunun yanında operatörlerden satılan telefonların da fiyatlarında değişme olacağı açıklandı. Telefon alacaklar henüz zam gelmemiş cihazları bularak onları değerlendirmeleri biraz da acele etmeleri konusunda dikkat kesilmeliler. Zira bu alışverişten dikkatli olmazsanız zarar edebilirsiniz.