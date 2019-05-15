HTC Telefonlar İçin Android Güncelleme Tarihleri

HTC son zamanlarda piyasadan silinmeye yüz tutmuş akıllı telefon üreticisi, yeni modeller ile ilgili bilgi vermese de piyasada satışta olan telefonları için destek vermesi gerekiyor. Buna binaen şirketten yapılan açıklamaya göre piyasada bulunan telefonlar için Android Pie güncellemesinin hangi telefona hangi tarihte geleceği açıklandı. Elbette hala HTC kullanıcıları mevcut. Bu kullanıcılar için Android 9 ne zaman gelecek?

Android güncelleme tarihleri

U11 Life modeli çoktan güncellemeyi aldı çünkü Android One kapsamına giren bir telefon. Peki diğer modeller?

Yılın ikinci çeyreği olarak belirtilen U11, U11 Plus Ve U12 Plus modelleri Android 9 güncellemesini ne zaman alacak?

U11 modelini kullananlar Mayıs 2019 sonuna doğru Android 9 güncellemesini alacak.

U11 Plus Ve U12 Plus modelleri ondan bir iki hafta sonra Haziran ortası en geç sonu gibi Android Pie güncellemesini alacak.

Diğer modeller ilgili bir açıklama olmadığına göre güncellemeyi almayacak modeller de belli.