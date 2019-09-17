Hosting Çeşitleri Nelerdir? Hangi Paketi Seçmeliyim?

Web sitelerinin barınması için gerek duyduğu hosting alanın kendi aralarında farklı özelliklere sahip çeşitlilikleri bulunmaktadır. Bu paketler paylaşımlı ve paylaşımsız olarak farklı gruplarda incelenebilir ancak sizlere kısaca tüm Hosting türlerini anlatmak istiyoruz. Web sitelerinin olmazsa olmazlarından olan hosting paketlerinde her zaman sorunsuz bir çalışma olmayabiliyor. Bundan dolayı web sitesi için en doğru paketi tercih etmek bu noktada önemli bir unsur haline geliyor. Peki, hosting çeşitleri nelerdir? Standart ( Paylaşımlı ) Hosting

Genel olarak basit çaplı web siteleri için tercih edilen paketlerden biridir. Hosting, web sitesinin tüm barındırma alanını kapsayan ve internet dünyasında ziyaretçilere ulaştırabilmek için kullanılan bir sanal barındırma alanıdır. Hosting paketleri tüm bilişim firmaları tarafından sunulabilen ve düşük maliyetli paketlerdir. Tek bir sunucuda yüzlerce hatta binlerce web sitesi açılabilir. Bu donanım gücüne ve kalitesine göre değişkenlik gösterebileceği gibi kalitesiz bir sunucuda yavaşlığa yol açacaktır.

Web sitesinin kullandığı trafik, bandwidth, disk gibi kaynakların boyutlarına göre hosting tercihleri yapılır ve ona göre bir pakette web sitesi barındırılır. Yoğun ziyaretçisi olan ve işlem yaparken yavaşlık çeken web siteleri için hosting paketi önerilmez. Bu paketler basit çaplı ziyaretçisi çok olmayan siteler için maliyeti düşük tercih edilecek bir pakettir.

Reseller Hosting ( Bayi Hosting )

Bir paket içerisinde birden fazla web sitesi barındırılan paketlere reseller hosting denir. Bilişim firmalarının sunduğu hizmetle birlikte bir paket içerisinde WHM panel veya farklı bir bayi yönetim paneli ile kolaylıkla hosting paketleri oluşturarak kullanım sağlayabilirsiniz. Eğer birden fazla web sitesine sahipseniz, bu sitelerin her biri için hosting paketi almanız bütçe bakımından sizleri zorlayabilir. Bundan dolayı web siteleriniz için bayi paketlerini tercih etmeniz kullanım ve maliyet açısından sizlere en uygun hizmet olacaktır.

VPS ( Paylaşımlı Sunucu Hizmeti )

Ziyaretçi sayısı yüksek olan ve hosting paketinde ki tüm kaynağı kullanarak yavaşlık sorunu yaşayan web siteleri için oluşturulan sunucu hizmetlerinden biridir. Belirli programlar ile sunucu üzerinde paylaşımlı olarak açılan bu sanal alanlar, hosting paketleri gibi ram, disk, bandwidth gibi kaynaklara sahiptirler. Hosting paketinde ki belirlenen kaynaklardan daha yüksek olan bu kaynaklar yoğun kullanımlarda web sitesinin zorluk çekmemesi için yapılandırılan paketlerdir. Eğer günlük olarak web sitenizin 15.000 üzerinde bir ziyaretçisi var ise sunucu hizmetlerini tercih etmeniz çok daha doğru bir hamle olacaktır.

VDS ( Paylaşımsız Sunucu Hizmeti )

Paylaşımsız olarak yapılandırılan bu sunucu hizmetinde belirlenen kaynakları sonuna kadar kullanabilirsiniz. VDS’in açılımı Virtual Dedicated Server anlamına gelirken burada ki dedicated tabiri, VDS sunucunun kaynaklarının sonuna kadar kullanılabileceğini ve tanımlanan kaynaklar sadece o pakete özel olduğunu anlatmaktadır. VPS paylaşımlı bir sunucu hizmetidir, VDS ise paylaşımsız dedike bir sanal sunucu hizmetidir. Yoğun web siteleriniz için bu hizmetleri de tercih edebilirsiniz.

Dedicated Server ( Paylaşımsız Sunucu Hizmeti )

Tüm sunucunun kaynakları ve yönetimi tamamen size ait olup, kaynakları sonuna kadar kullanabilir ve yetmediği alanda yükseltmeler yapabilirsiniz. Tabi bu konfigrasyonu her bilişim firması yapmayabilir. Bundan dolayı kurumsal ve büyük firmaları tercih etmeniz önemlidir. Dedicated satın alımı yaparken donanım kalitesine çok dikkat etmelisiniz. Donanım kalitesi ne kadar iyi olur ise web sitesi o kadar etkin bir hızda çalışacaktır. Kaynakların son teknoloji olması, SSD disk yapısında olması, açtığınız tüm siteleri en hızlı performansta çalıştıracağından emin olabilirsiniz.

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