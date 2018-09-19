Honor Play Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Ülkemizde resmi olarak satılan tel oyuncu telefonu Honor Play tanıtımından sonra fiyatı da belli oldu. Ülkemizde satılan tel oyuncu telefonu (şimdilik) olması nedeniyle önemli bir yere sahip olan cihazın ülkemiz için satış fiyatı ne kadar olacak?
Oyuncu telefonu olunca ekran ve ses kalitesinin oldukça yüksek olması gerekiyor. Peki donanım özellikleri çıtasının bir hayli yüksek olduğu bu kategoride Honor Play, ülkemizde resmi satılacak ilk oyuncu telefonu, fiyatı ne olacak? Yapılan açıklamaya göre cihaz sadece (şimdilik) hepsiburada üzerinden satılacak ve satış fiyatı olarak 2799₺ olarak belirlenmiş.
- Oyunlarda yüksek performans almak için Turbo GPU özelliği var.
- Anlık görüntü ve ses tanıma teknolojisi SmartShock 4D, Histen 3D ses teknolojisi kullanılıyor.
- 6.3 inç 2340 x 1080 piksel ekran
- 19.5:9 ekran/gövde oranı
- Kıvrımlı tasarım
- Metal gövde
- EMUI 8.2.0 Arayüzü (Android 8.1)
- Huawei Kirin 970 10nm, octa-core işlemci (4 x Cortex A73 2.36 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz)
- ROM: 64 GB
- RAM: 4GB
- 256 GB’a kadar destekleyen microSD bellek kartı yuvası
- Deniz Mavisi ve Geceyarısı Siyahı renk seçenekleri
- GPU Turbo özelliği
- 4D Smart Shock ile gelişmiş oyun deneyimi
- AI 3D Surround ses deneyimi
- 3,750mAh pil : Ağır kullanımda 1.5 gün pil ömrü
- Yapay zeka destekli AI 16MP + 2MP arka kamera, f/2.2 diyafram + f/2.4 diyafram, 220 kategoride 500’den fazla senaryoyu gerçek zamanlı tanıyabilme, 3D Portre Işıklandırması
16MP ön kamera, f/2.0 diyafram, AI Portre Modu, 3D Portre Işıklandırması
Bu donanıma sahip bir cihaz için fiyatın oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün.
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