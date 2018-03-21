HÄ±zlÄ± Åžarja Ã–nem Verenler, Quick Charge 4

YavaÅŸ yavaÅŸ telefon ÅŸarkÄ±larÄ±yla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z bitiyor gibi. Telefon bataryalarÄ±yla ilgili hem gÃ¶rselliÄŸe Ã¶nem veren hem de Ã§ok ÅŸarjÄ± giden gÃ¼venli bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunamayÄ±nca hÄ±zlÄ± ÅŸarj teknolojisi geliÅŸti. Quick Charge 3’ten sonra ÅŸimdi Quick Charge 4 gÃ¼ndemde. HÄ±zlÄ± ÅŸarj 3 ile telefonlar batarya bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re 1 saat ortalamayla ÅŸarj olurken 4 ile normal ÅŸarjdan 2.5 kattan daha hÄ±zlÄ± ÅŸarj olacak. Peki hangi telefonlar bu ÅŸarjÄ± destekliyor?

Qualcomm ‘a gÃ¶re bunlarÄ± destekleyen tek telefon Razer Phone. Ama bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶re ZTE Nubia Z17’de bu teknolojiyi destekliyor. Qualcomm neden bu telefonu da aÃ§Ä±klamadÄ± bilmiyoruz.

HÄ±zlÄ± ÅŸarj 4 teknolojisinin ne kadar hÄ±zlÄ± olduÄŸunu olanlarla aÃ§Ä±klamaya Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. HÄ±zlÄ± ÅŸarj Ã¶zelliÄŸi olmayan bir iÅŸlemcisi 2000 mah batarya 2 saatte ÅŸarj oluyorsa hÄ±zlÄ± ÅŸarj 3 ile 1 saatte hÄ±zlÄ± ÅŸarj 4 ile de 50 dakika civarÄ±nda ÅŸarj olmadÄ± gerekiyor. Elbette diÄŸer etkenler gÃ¶z ardÄ± edilmiÅŸtir.