HGS Sorgulama NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

KÃ¶prÃ¼ ve otoyollarÄ± Ã§ok mu kullanÄ±yorsunuz? O halde HGS bakiyenizi merak ediyor olabilirsiniz. Zira Ã§Ã¶pÃ¼ zaman HGS hesabÄ±nÄ±za bakiye olmasanÄ±zda geÃ§iÅŸ yapabiliyorsunuz. Ama daha sonra o borcu Ã¶dÃ¼yorsunuz. Ceza yememek iÃ§in kÄ±sa zaman iÃ§inde HGS hesabÄ±nÄ±za para yatÄ±rmak zorundasÄ±nÄ±z. Peki HGS bakiyenizi ne kadar ya da ne kadar HGS borcunuz var? Ä°ÅŸte Ã¶ÄŸrenmenin bir kaÃ§ yÃ¶ntemi.

E devlet Ã¼zerinden sorgulama yapmak iÃ§in e devlet hesabÄ±nÄ±za girin ve PTT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ aramasÄ±nÄ± yapÄ±n. Buradan da hÄ±zlÄ± geÃ§iÅŸ sistemi hesap bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Telefonunuzdan 4441778 numaralÄ± telefonu arayarak bakiyenizi Ã¶ÄŸrenmemiz mÃ¼mkÃ¼n.

PTT ve bankalardan Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in PTT internet sitesi ya da internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ya da doÄŸrudan ÅŸubeleri giderek bakiyenizi Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.

En kolay yol bunlarÄ±n iÃ§inde devlet, internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve mobil bankacÄ±lÄ±k .Bunlara sahip deÄŸilsin telefonla arayarak Ã¶ÄŸrenmemiz mÃ¼mkÃ¼n.