Her Pazarlamacının İhtiyacı Olan Sosyal Medya Araçları

Bu yanımızda bir infografik yardımıyla yola çıkarak her Pazarlamacının ihtiyaç duyabileceği bir kaç sosyal medya sitesi arasından bahsedeceğim. Normalde infografik üzerinde 21 araç bulunuyor ama biz 5 adet araçtan bahsedip gerisini infografik görselde bırakacağız.

AgoraPulse: Bu siteye sosyal medya profillerinizi bağladığınız zaman sizlere içerik oluşturmada, yaptıklarınızı raporşamada ve raporlarınızı düzenlemenizde yardımcı olur.

Buffer: Sosyal medya hesaplarınızla bağlanıyorsunuz ve ileri zamanlı paylaşım tanımlayabiliyorsunuz. En önemli özelliği bu.

BuzzSumo: Kendi iş konumuzla ilgili sosyal medya paylaşımlarını kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Herşeyden haberiniz olsun.

Commun.it: Twitter ile giriş yapıp Twitter hesabınızı basit bir şekilde yönetebilir ve tıpkı Twitter web sayfası gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca sizinle ilgilenenleri Twitter’da yanınızda olup sizi ileri götürenleri de kolayca bulabileceğiniz raporlar üretiyor.

Inkybee: Blog yazarların basit bir şekilde takip etmenizi sağlar. En önemli özelliği ise belli alanlarda yazan ‘Niche’ blokları takip edebilirsiniz.