Hasta yatağı çeşitleri hem fiziksel hem de psikolojik olarak, hastaların kısa süre içerisinde ayağa kalkmasına olanak tanıyan en önemli medikal ürünlerdir. Kaliteli bir malzeme yapısı ile özel bir tasarım altında hazırlanan bu yataklar, motor sistemleri ve diğer donanımları sayesinde; iyileşme sürecinin rahatça geçmesine olanak vermektedir. Özellikle profesyonel bir montaj ile kurulumu gerçekleştirilen motor sistemleri, sağlam yapısı sayesinde farklı açılarda rahatlıkla kullanım şansı tanır. Böylece hasta gün içerisinde yemek ve ilaç saatini kaçırmadan, yatak oturur pozisyona getirilerek günlük ihtiyaçlar gerçekleştirilebilir. Televizyon seyretme ya da kitap okuma ve benzeri gün içerisinde yapılacak aktiviteler, oturur pozisyondaki hasta yatakları ile rahatlıkla sağlanabilir.

Hasta Yatağı Kiralama İstanbul

Hasta yatağı kiralama İstanbul hizmetinde, bazı hastalar hastane çıkışı sonrası kısa süreliğine bakıma ihtiyaç duyarlar. Ancak her hastanın iyileşme sürecinin eksiksiz olarak geçebilmesi için, kusursuz bir bakım büyük önem taşır. Yüksek maliyetler harcamadan bunu gerçekleştirmek için de günümüzde kiralama fırsatı bulunmaktadır. Farklı sayıdaki motor sistemlerine sahip olan bu yatakları, firmamız bünyesinde çok uygun fiyatlarla dilediğiniz sürede kiralayabilirsiniz. Fabrikasyon bir üretim ile doğrudan halka sunum ilkesini benimsediğimiz hizmet politikamız dahilinde, hastalarınızın kısa süre içerisinde sağlığına kavuşmasına olarak verebilirsiniz. Ayak kısmında bulunan ve asansör sistemleri ile de hastanın günlük ihtiyaçları eksiksiz olarak giderilebilir. Böylece yataklar belli bir seviyede aşağı indirilerek, hasta zemine basmak suretiyle rahatça ayağa kalkabilmekte, yürüyüş yapma şansını elde edebilmektedir. Tam aksine yataklar yine yukarı kaldırılarak, bakan kişilerin günlük bakımı sorunsuz gerçekleştirmesine fırsat vermektedir.

Havalı Yatak Avantajı

Kısa ya da uzun dönem bakıma ihtiyaç duyan hastalar mutlaka ortak şekilde uzun bir dinlenme süreci geçirirler. Bu yüzden yatak ile hasta arasında baskı oluşarak morarma veya ağrı ve acı gibi problemler yaşanmaktadır. Bunu önlemek içinse tamamen steril ve hijyenik bir yapı altında hazırlanmış, antibakteriyel özelliğe sahip havalı yatak modelleri kullanılmaktadır. Böylece hastanın kan akışı düzenli sağlanmakta ve alınan besinler organlara rahatlıkla ulaşmaktadır. Bu da iyileşme sürecinin daha hızlı bir seviyeye gelmesine fırsat sunar. Ayrıca terlemeyi önler ve vücudun farklı noktalarında oluşabilecek yaraların çıkmasına engel olur. Hastanın ağırlığı ne olursa olsun sırt üstü, yüzüstü ve yan yatma pozisyonlarında; hastanın vücudunun farklı noktalarında bası oluşmasına hava yatakları ile engel olunmalıdır.

Tam Donanımlı Hasta Karyolası Çeşitleri

Özel ve teknolojik bir yapı ile hazırlanmış, uzaktan kumandalı motor sistemlerinin yanı sıra; hasta yatakları birçok farklı donanıma da sahiptir. Özellikle evlerde farklı odalara yatakların rahatlıkla götürebilmesi için, 360° dönebilen kilitlenebilir sağlam tekerlekler bulunmaktadır. Ayrıca yemek masası, serum askısı ve profil alüminyumdan üretimi gerçekleştirmiş sağlam korkuluklar, hastaya büyük rahatlık getirir. Firmamız bünyesinde çok uygun fiyatlarla kiralama ya da satın alma opsiyonu üzerinden bu yataklara güven içinde sahip olabilirsiniz. Firmamıza www.safirhastayataklari.com üzerinden veya 0546-898-66-38 telefon numarasından ulaşmanız yeterli olacaktır.