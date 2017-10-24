Hangisini Alırsın? iPhone X Mi iPhone 8 Plus Mı?

Daha once yazdığım bir yazıda iPhone 8 modellerinin satışının beklenildiği gibi olmadığı yonunde bir yazı yazmıştık. Sebebi ise elbette insanların iPhone X beklemeleri. Peki siz hangisini alırdınız? Size bir kaç tavsiye.

Face id gerçekten iyi mi?

İphone X ‘i ön plana çıkaran özelliklerinden birisi de yüz tanıma özelliği. Bunun gerçekten iyi çalıştığına emin misiniz? Eger beklentiyi karşılamazsa iPhone X telefonunuzdan pişman olabilirsiniz.

Üst kısımdaki çentik

Ekran kasa oranını arttırmak için Apple üst kisimda ekranın içine doğru kıvrılan bir kasa kısmı bıraktı. Bu görüntü canınızı sıkabilir. Lakin günümüz şartlarında sensörler ve kamera ayrica hoparlör için kasada bir yer olması şart gibi görünüyor.

Fiyat önemli

Türkiye’den iPhone X alacaksanız iPhone8 e oranlar 1300 lira daha fazla vereceğinizi goz onunde bulundurun. Zaten çok pahalı birde bu fark insanı yorabilir.