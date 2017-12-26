Hangi Mobil Tarayıcıyı Kullanmalısınız?

Yapılan testler sonucu mobil kullanıcılar için en hızlı ve genel olarak en kullanışlı tarayıcı ortaya kondu. Siz de telefonunuz için en iyi tarayıcıyı arıyorsanız vereceğimiz tablodan tarayıcınız seçebilirsiniz. Bir kaç farklı teste bütün tarayıcılar tabi tutuldu. İşte o tarayıcılar,

Samsung Browser 6.2

Chrome 63

Firefox 57

Microsoft Edge

Özellikle Microsoft Edge son zamanlarda dikkat çeken vr insanların daha çok kullandığı bir tarayıcı olarak karsimiza çıktı. Kendisinin daha yeni olduğunu eklemek de gerekli.

Testler çeşitli uygulamalar yardımıyla çeşitli kategorilerde değerlendirildi. Sen sayfalarının tepki süresi, grafik testi ve cevap süresi, 3D test, html5 ve webgl gibi kategorilerde işte değerlendirme sonuçları.

Baktığınız zaman Microsoft Edge tarayıcının büyük bir atak yaptığını görebiliyoruz, Chrome bu durumu değerlendirecek ve geliştirme yapacaktır. Firefox ise Quantum güncellemesini mobile aktarırsa ortamı gerecektir.