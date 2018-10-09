Hangi iPad Modeline Sahipsiniz? Öğrenin

Tableti görünce hemen tanıyanlar model numarasını bilenler olabilir ama bu herkes için mümkün değil. Peki herkes iPAd modelini nereden öğrenecek? Bu yazıda iPad modelini öğrenme yöntemlerini açıklıyoruz. Bunun yanında ilk önce neden iPad modelini öğrenmeye ihtiyacınız olabileceğinden bahsedelim.

Örneğin güncelleme haberlerini takip ediyorsunuz. Sizin cihazınıza güncelleme gelecek mi model numaranızı bilmeniz gerekir. Bir uygulama ya da oyun indireceksiniz, sizin tabletinizle uyumlu olacağından emin olmak ve buna benzer sebeplerden belki Apple’dan destek almak için bile iPad modelini öğrenmeniz gerekebilir. Peki nasıl öğrenirsiniz?

Tabletinizin arka kısmında yazıyor. Görselde de gördüğünüz üzere oradaki kod sizin iPad modelinizdir. Ayrıca https://support.apple.com/tr-tr/HT201471 adresinden tam ismi öğrenebilirsiniz.

Bu kod zamanla aşındı ve silindi mi? O halde sizlere başka bir yöntemden bahsedelim. Ayarlar kısmından Genel – Hakkımda yolunu takip edin. Model karşınızda yine aynı kodu göreceksiniz. https://support.apple.com/tr-tr/HT201471 adresinden tam ismi bulabilirsiniz.