Google her sene Android İçin yeni bir sürüm yayınlıyor. Bu sürümler bir öncekine yebeilikler getiriyor ve ilgi çekiyor. İlgi çektiği için için insanlar telefonlarının yeni surume güncellenmesini istiyor. Hatta bu yüzden yüksek modelli yeni telefon alanlar bile var. Peki hangi Android sürümü ne kadar kullanılıyor?

Google yeni kullanım istatistiklerini açıkladı. Bakın yeni kullanım oranları;

Android 6 hala en çok kullanılan sürüm. Neden şuan en yeni sürüm olan 7 ya da 8 değil? Bunun en önemli sebebi her telefon güncelleme almıyor. Güncelleme alan telefonlar daha çok yeni model cihazlar olduğu için eskilerin güncelleme olması zor ya da geç oluyor.