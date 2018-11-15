Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Yakıt Tasarrufu Önerileri

Arabanız ister benzinli ister dizel isterse de LPG dönüşümlü bir motora sahip olsun, akaryakıt fiyatları daima bütçenizi en çok zorlayan masraflarınız arasında üst sıralarda olacaktır. Otomobil kullanımının lüksten çok bir ihtiyaç haline geldiği günümüzde, sıklıkla değişen akaryakıt fiyatları tüketiciler tarafından da yakından takip edilmektedir. Sizin için de otomobil kullanmak hayatınızın vazgeçilmezi ise “yakıt tasarrufu nasıl yapılır?” sorusunun cevabını aramanın vakti gelmiş demektir.

Aracınızın Düzenli Bakımını İhmal Etmeyin

Aracınızın uzun ömürlü ve sağlıklı kullanımı için periyodik bakımlarını ve yağ, filtre, lastik değişimlerini mutlaka zamanında yapmanız gerekmektedir. Bu bakımlar aracınızdaki performans kayıplarını minimum seviyeye indirerek motor verimini artıracak ve böylece yakıt tüketiminiz de araç kullanımınızı sınırlamanıza gerek kalmadan azalabilecektir. Ayrıca düzenli bakım ve kontroller sırasında ileride arızaya sebebiyet verebilecek bazı parça problemlerini de önceden tespit etmeniz ve olası sorunlardan kurtulmanız mümkündür. Eskiyen bujiler, karbüratör bakımı, akü bakımı ve rot ayarları da yakıt tasarrufuna katkı sağlayabilecek diğer bakım faktörleri arasındadır.

Sürüş Tekniğinizi Geliştirin

Aracınız manuel vitesli ise vites geçişlerini aracınızın devrine uygun noktalarda yapmanız yakıt tüketimi açısından büyük önem arz eder. Doğru devirde, gaz pedalına yüklenmeden vites geçişi yapmanız yakıt tasarrufuna yardımcı olacaktır. Aynı şekilde, yokuş aşağı yol alırken araca gaz vermemeniz ve yokuş yukarı giderken düşük viteste yol almanız da yakıt tasarrufuna yardımcı olacak sürüş teknikleri arasındadır. Şehir trafiğinde sıkça karşılaşılan ani duruş ve kalkışlardan sakınmanız bile %5’e yakın bir oranda yakıt tasarrufu sağlamanıza yardımcı olabilir.

Alışkanlıklarınızı Değiştirin

Önemsemediğiniz alışkanlıklarınız size küçük meseleler gibi görünse bile, söz konusu yakıt tasarrufu ise büyük farklar yaratabilir. Örneğin, açık camlarla 100 km/s hızında seyir halinde olan bir araba, camları kapalıyken aynı yolda ve aynı hızla %5’e yakın bir oranda daha az yakıt tüketecektir. Klima kullanımınızı azaltmanız da yakıt tüketiminizi doğrudan, %10’a varan düzeylerde azaltmanıza yardımcı olacaktır. Aracınızı özellikle sıcak yaz günlerinde park edeceğiniz zaman gölge alanları tercih etmeniz de hem klima kullanım ihtiyacınızı azaltacak hem de benzinin hızla buharlaşmasının önüne geçecektir.

Güvenilir Markaları ve Ürünleri Tercih Edin

Benzin fiyatı, bazı akaryakıt istasyonlarında piyasa fiyatının oldukça aşağısındadır. Bu ucuzluğun sebebi belirli anlaşmalar ya da promosyonlar değilse, o istasyonlardan yakıt almamanız daha yerinde olacaktır. Lisanssız ve denetimleri yapılmamış bazı akaryakıt istasyonlarında benzin kampanyaları gibi sunulan ucuz yakıtın altında yatan sebep yakıtı kimyasal maddelerle seyreltmektir. Bu katkılı yakıtı kullanmanız motorunuzun yıpranmasına sebep olabilir. Siz tasarruf ettiğinizi zannederken aslında motor çalışmasını güçleştirdiğiniz için yakıt tüketiminizin de artması söz konusu olacaktır. Ayrıca yakıt tasarruf sistemi adı altında yüksek fiyatlara satılan ve pratikte aracınızın yakıt tasarrufuna vadettiği katkıyı vermeyen ürünler tercih edilmemelidir.

Benzin Fiyatı Yerine Kampanyaları Takip Edin

Akaryakıt fiyatları sıklıkla değişebilir. Sürüş teknikleri ve düzenli bakımın yanı sıra promosyonlardan yararlanarak da bütçenizdeki akaryakıt kaleminden tasarruf sağlamanız mümkün. Bankalar belirli dönemlerde bazı akaryakıt firmalarıyla anlaşmalar yapar ve müşterilerine kredi ve banka kartlarının akaryakıt alışverişinde kullanımı için çeşitli fırsatlar ve hediyeler sunar. Çalıştığınız bankaların hangi akaryakıt şirketleriyle anlaşmalı olduğunu öğrenerek bu kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

Akaryakıt kampanyaları 2018 yılında da pek çok işletme tarafından tüketiciye sunulmaktadır. Güncel bir kampanya olarak; 1 Ekim – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Sigorta Cini’nden kasko sigortası alanlara 45 TL, trafik sigortası alanlara 15 TL, hem kasko hem trafik sigortası alanlara ise 60 TL değerinde OPET’ten hediye akaryakıt fırsatı sunuluyor. Siz de vakit kaybetmeden Sigorta Cini’nden ihtiyacınıza uygun sigorta türünü seçerek kabenzmpanyadan yararlanabilir, trafiğe güvenle çıkabilirsiniz.