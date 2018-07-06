GTA VI Ne Zaman Çıkıyor?

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden oyuncu baskısı gören Rockstar GTA 6 hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı. Twitter üzerinden atılan bir mesaj bir çok kişiyi aldattı. Rockstar’da baskılara dayanamayarak GTA 6 hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı. GTA 6 2019’da geliyor mesajı ortalığı karıştırdı.

Açıklama yapan Rockstar Games oyunun 2019’da çıkacağını yalanladı. Sosyal medya üzerinden ortaya çıkan mesajın resmi olmadığını açıklayan yetkililer oyunun çıkış tarihiyle ilgili bilgi vermese de GTA 6’nın 2019’da çıkmayacağını duyurmuş oldu. Red Dead Redemption 2 üzerinde çalışmalarını sürdüren ve neredeyse sona gelen şirket başka bir oyuna odaklanmak ve zaman ayırmak istemiyor.

Bu çalkantı üzerinde bir hesap yapan oyuncular açıklamayı da dahil ettiklerinde 2020’den önce GTA 6’nın çıkamayacağını anlamış durumda. GTA 5’in üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala popüler olan oyunun devamının da oldukça ilgi çekeceği düşünülüyor.