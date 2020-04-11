3-4 senedir hastalıkları çok hızlı ve hafif şekilde atlatıyorum. Genelde eskiden 2-3 gün yatakta yatar anca ayağa kalkardım. Sonrasında grip için doktora gittiğimde Benical Cold isimli ilacı verdi doktor. Bu ilaç öyle ki içince bir müddet sonra ateş bastırıyor ve eğer üzerinizde kalın bir şeyler varsa hemen ter bastırıyor. Ve o ter sayesinde hemen iyileşmenizi sağlıyor. Aslında daha sonra öğrendiğim bir çok isminde cold geçen soğuk algınlığı ilaçları varmış. Nurofen gibi ilaçlar bana pek tesir etmiyor ama kullanıcıları da oldukça fazla.

Geçen sene askerdeyken bu ilaç sayesinde çok şükür çok ağır bir hastalık geçirmedim. Dün yine bir ağrı filan olunca ki boğazlarda da yanma sonrası bir adet benical cold içtim sonrasında tabi aynı hal ve akşam tekrar içince şu anda toparladım. Tabi ses de bozukluk öksürük olabiliyor.

Bu ilacı ben denedim faydasını gördüm, ayrıca reçeteli bir ilaçtır ama doktorunuzdan isteyebilirsiniz. Eğer sakınca bulmuyorsa bence etkili bir ilaç. Antibiyotikten daha iyi düşüncesindeyim. Bu ilacı aldığımda kısa sürede beni ayağa dikmesi ve gerçekten ağrı sızı kalmaması da güzel oluyor. Tabi reçeteli olmasından dolayı benical ilacını altın gözüyle bakıyorum o ayrı. Kullanırken günde maksimum 1 adet almaya çalışıyordum. Çünkü sonuçta fazla ateş veya sıvı kaybı (terden dolayı) başka sorunlara sebep olabiliyor. O yüzden bu tarz bir ilacı kullanırken dikkatli olmak lazım. Ayrıca dediğim gibi bu ilaç ter yaptığından dolayı mümkünse evde dinlenirken alınız. Aksi takdirde dışarıda vs. iken kullanırsanız vücudunuz terleyecek ve bu teri muhafaza edemediğinizde de daha kötü hasta olacaksınızdır. O yüzden tavsiyem ilacı evde kalacağınız zaman almanızdır.

BİLGİ: Arkadaşlar yazıyı yaklaşık 7 yıl öncesinde yazmıştım. Bu süre zarfında bazı güncellemeler olmuş. Ayrıca malumunuz 2020 yılında Arkadaşlar yazıyı yaklaşık 7 yıl öncesinde yazmıştım. Bu süre zarfında bazı güncellemeler olmuş. Ayrıca malumunuz 2020 yılında korona virüs zamanı soğuk algınlığı ile karıştırılıp bu tarz ilaçlar kullanıyoruz. Ama korona virüslü hastaların bu ilaçları kullanılmaması daha iyi olduğunu yazan haberler gördüm. O yüzden özellikle bu virüs süresince kafanıza göre ilaç almayınız. Aile hekiminize danışarak ilaç kullanınız.

GÜNCELLEME: İlaç bazı etken maddelerden dolayı yasaklandı deniliyor ama tam olarak bilgim yok. Siz yine de muayene olmadan lütfen kullanmayınız. Hakkında yazılan bazı şeyler bknz: İlaç bazı etken maddelerden dolayı yasaklandı deniliyor ama tam olarak bilgim yok. Siz yine de muayene olmadan lütfen kullanmayınız. Hakkında yazılan bazı şeyler bknz: ekşisözlük

DİKKAT: Hiç bir doktora görünmeden bu ilacı almayınız. Buradaki yazma nedenim deneyimimi aktarmaktır. Her ilaç gibi yan etkisi olabilir. Hekiminize danışmadan kullanmamanızı tavsiye ediyorum.