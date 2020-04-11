3-4 senedir hastalıkları çok hızlı ve hafif şekilde atlatıyorum. Genelde eskiden 2-3 gün yatakta yatar anca ayağa kalkardım. Sonrasında grip için doktora gittiğimde Benical Cold isimli ilacı verdi doktor. Bu ilaç öyle ki içince bir müddet sonra ateş bastırıyor ve eğer üzerinizde kalın bir şeyler varsa hemen ter bastırıyor. Ve o ter sayesinde hemen iyileşmenizi sağlıyor. Aslında daha sonra öğrendiğim bir çok isminde cold geçen soğuk algınlığı ilaçları varmış. Nurofen gibi ilaçlar bana pek tesir etmiyor ama kullanıcıları da oldukça fazla.
Geçen sene askerdeyken bu ilaç sayesinde çok şükür çok ağır bir hastalık geçirmedim. Dün yine bir ağrı filan olunca ki boğazlarda da yanma sonrası bir adet benical cold içtim sonrasında tabi aynı hal ve akşam tekrar içince şu anda toparladım. Tabi ses de bozukluk öksürük olabiliyor.
Bu ilacı ben denedim faydasını gördüm, ayrıca reçeteli bir ilaçtır ama doktorunuzdan isteyebilirsiniz. Eğer sakınca bulmuyorsa bence etkili bir ilaç. Antibiyotikten daha iyi düşüncesindeyim. Bu ilacı aldığımda kısa sürede beni ayağa dikmesi ve gerçekten ağrı sızı kalmaması da güzel oluyor. Tabi reçeteli olmasından dolayı benical ilacını altın gözüyle bakıyorum o ayrı. Kullanırken günde maksimum 1 adet almaya çalışıyordum. Çünkü sonuçta fazla ateş veya sıvı kaybı (terden dolayı) başka sorunlara sebep olabiliyor. O yüzden bu tarz bir ilacı kullanırken dikkatli olmak lazım. Ayrıca dediğim gibi bu ilaç ter yaptığından dolayı mümkünse evde dinlenirken alınız. Aksi takdirde dışarıda vs. iken kullanırsanız vücudunuz terleyecek ve bu teri muhafaza edemediğinizde de daha kötü hasta olacaksınızdır. O yüzden tavsiyem ilacı evde kalacağınız zaman almanızdır.
benical de 500 mg parasetemol var ve ben ikigündür ölüyorum yüksek tansiyona sebep oluyor.bu bir fakat bütün dünya paresetemolü kaldırdı ölüm riski varken bi ilaçlarda hala kulanıyoruz pesssss
yazıyı okuduktan sonra benzer rahatsızlıktan muzdarip olan birisi olarak eczaneden aldım bu hapı… dediğiniz etkileri bende de gösteriyor… Ancak; geçen gün okuduğum bir makalede, gürcistandaki yasaklı ilaçlar arasında olduğunu öğrendim… ilaç dopin içereren maddesi nedeniyle bahsettiğim ülkede yasakmış…
bilgilendireyim dedim…
teşekkür ederim…