Google’ın Hakkınızda Veri Toplamasını Engelleyin

Google gibi şirketlerin para kazanması için insanların ne yaptığını bilmesi lazım. Bu verileri depolayamadığı zaman işleri yolunda gitmez. Peki bu veriler ne oluyor? Google verilerinizi en çok size göstereceği reklamları belirlemek için kullanıyor. Bu sayede sizlere en doğru reklamları gösteriyor ki bu da reklamların verimini arttırıyor. Daha sonra ne zaman nerede olduğunuzu da takip ediyor ki bu çevredeki mağazaların ve alışveriş merkezlerinin işine yarıyor. Google’ın bütün servislerini ücretsiz sunmasının en önemli nedeni bu? Peki Google’ın sizin verilerinizi toplamasına engel olabilir misiniz? Sizlere bir kaç yöntemden bahsedeceğiz.

Google hesabınıza giriş yapın.

Google hesabım kısmına geçin.

Kişisel bilgiler ve gizlilik kısmına giriş yapın.

Etkinlik kontrolleri linkine tıklayın.

Web ve Uygulama Etkinliği, Konum Geçmişi, Cihaz Bilgileri, Konuşma ve Ses Etkinliği, YouTube Arama Geçmişi ve YouTube İzleme Geçmişi kısımlarını pasif etmeniz gerekiyor.

Bu aşamadan sonra bir sayfa geride reklam ayarları seçeneği var. Bu kısmı kapatın. Bu sayede size özel reklam gösterilmeyecek. Ama bu sefer istediğiniz ürünleri bulmanız zorlaşır. İlk başta bahsettiğim kısım burada geçerli oluyor.

Bu yöntemlerle olabildiğince Google’ın sizi takip etmesini ve hakkınızda veri depolamasını engelleyebilirsiniz.