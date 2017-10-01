Google’dan iPhone X’e Rakip Ultra Pixel

Google’ın yakında tanıyacağı telefonlar pixel ve pixel 2 xl’nin yayında bir telefon daha olduğu ve adının ultra pixel olacağı söyleniyor. Bir youtube videosunda geçen muhabbetin kaynağı ise Google’ın sunucularından fırlamış bir slayt. Ne kadar doğru çok yakında gerçekleşecek tanıtımda göreceğiz.

Detaylar şu şekilde, bu telefonda bir parmak izi tarayıcısı olacak Ama ekranın altinda yer alacak. Apple’ın uzun zamandir gerçekleştirmek istediği şey de buydu ama daha yapamadı.

Bir diger önemli detay ise Android ana menü stiline benzemeyecek. Daha farklı bir konseptle karsimiza çıkacak. Detaylar için videoyu izleyebilirsiniz.