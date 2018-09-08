Google’dan Finans Haraketlerini Takip Etme

Google’ın verdiği bir çok hizmetten birisi de Finanstır. Bu hizmet sayesinde hisse senetlerinizin haraketlerini takip edebilir ve ne zaman satmanız gerektiğine ya da fırsatları değerlendirip ne zaman almanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Oturduğunuz yerden sadece Google Finans ile bu işlemleri yapmanız mümkün. Google Finans ile aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

Yerel borsaları takip edebilirsiniz.

Hisse senetlerinin değerlerini görebilirsiniz.

Piyasadaki değişimleri izleyebilirsiniz.

Dövizleri görmeniz mümkün.

Hisse senetlerinizi seçip karşılaştırmanız mümkün.

Zaman içinde gerçekleşen değişimleri takip edebilirsiniz.

http://google.com/finance adresine gidin. Hisse senedinizi arayın ya da karşınıza çıkan listeden seçim yapın. İki tane seçtiğiniz zaman Hisse Senetleriniz sekmesinden bu iki senedi karşılaştırmanız mümkündür. Yine ekranın sağ tarafında ilginizi çekebilecek hisse senetlerini ve piyasaları görmeniz mümkün. Ayrıca burada TL olmasa da dövizleri görmek olanak dahilinde. Tıklandığı zaman sizi ilgili aramaya götürüp burada değer hesabı yapmanıza olanak tanıyor. Detaylı bilgi için galerimizi kontrol ediniz.