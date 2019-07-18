Google’da El Yazısıyla Arama Yapma

Google’ın bize sunduğu önemli yeniliklerden birisi de arama deneyimimizi hızlandırmak için el yazımızı kullanmaktır. Peki bu özellik nasıl kullanılıyor ve tam olarak ne işe yarıyor? İlk önce Google el yazısı ile arama özelliğini açalım.

Google el yazısı ile arama yapmayı açın

https://www.google.com/preferences buraya gidin.

El yazısı bölümünü bulun.

Etkinleştirme ve kapatma işlemini buradan yapabilirsiniz.

Bu işlemden sonra sayfayı kaydetmeyi unutmayın.

Artık tarayıcınızdan Google arama motoruna girdiğiniz zaman ekranın sağ altında el yazısı butonuna göreceksiniz. Bunu açın ve ekranın herhangi bir yerine dokunun ve harfleri yazmaya başlayın.

Harfler yazıldıkça Google yazılanları otomatik olarak dönüştürerek arama satırına yazacaktır. Daha sonra aramanızı yapabilirsiniz. Bazı harflerde zorluk çıkabilir, örneğin o ya da 0 neredeyse ikisi de birbirine benziyor değil mi? Birisi o harfi bir diğeri sıfır rakamı. Bunun için manuel giriş yapma seçeneği bulunuyor. Silme baştan yazma gibi seçeneklerle işiniz kolaylaştırılıyor. Ayrıca siz yazdıkça tahminleri kullanma özelliği de gelişiyor.