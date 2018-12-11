Google WordPress Site Kit Nedir?

Dünyanın en çok kullanılan blog yazılımı WordPress ve Google’da bunu bilerek WordPress’e önem vermeye devam ediyor. WordPress alt yapısını kullanan siteler için harika bir eklenti hazırlıyor. Yayınlandığı zaman mutlaka kullanmak isteyeceğini bu eklenti ile bir çok Google servisine WordPress panelinizden edilmenize mümkün olacak.

WordPress Site Kit uygulaması, search console yani eski adıyla webmaster tools, adsense, analytics, PageSpeed Insight servisleri WordPress yönetim panelinizden erişilebilir olacak.

Google bu servisleri WordPress yönetim panelinizden entegre etmek için bir eklenti üzerinde çalışıyor. Eklenti şimdi test aşamasında. Bir beta programı başlatıldı. Bu beta programına başvurabilirsiniz. Kabul edildiğiniz zaman eklentiye şimdiden erişme fırsatınız var.

WordPress Site Kit eklentisinin stabil halde kullanmak isteyenler önümüzdeki sene başında 2019 şubat gibi yayınlanabileceğini hatırlatalım.