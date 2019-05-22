Google verilerini tamamen silin

Google’ın sizi takip ettiğini bilmeyen var mı mı? Google hakkınızda bir çok veriyi topluyor ve depoluyor. Üstelik bunu çok kolay birşekilde yapıyor çünkü insanların yüzde seksen mutlaka bir Google hizmeti kullanıyor. Google bütün hizmetlerini birbirine entegre ettiği için de herkesten çok kolay veri toplayabiliyor. Örneğin Chrome kullanmasanız bile Firefox üzerinden Youtube ‘a giriyorsunuz. Ya da Androidli bir cihaz kullanıyorsunuz. Google’ın sizden sadece bir bilgi alabilmesi için bir çok yol var. Peki bu bilgiler nasıl silinir?

https://myaccount.google.com/ Buraya gidin

Veri ve kişiselleştirme kısmına gidin.

Etkinlik ve zaman çizelgesi kısmını bulun.

Etkinliğim kısmına girin

Etkinlik silme ölçütü kısmına girin.

Tarihe göre sil ve daha sonra tüm zamanlar seçeneğini seçin.

Silin.

İşlem bu kadar ama bu işlem dahi bütün verileri silmiyor. Örneğin bu işlem Google üzerindeki arama verilerini silse de ne sıklıkla arama yaptığınızı hala depoluyor.