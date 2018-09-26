Google Uçuşlarda Ayarları Yapma

Google Travel ismiyle de bilinen Google Uçuşlar üzerinden en uygun uçak fiyatlarını bulmanız mümkün. Ülkemizde çeşitli internet siteleri bu işi zaten yapıyor ama Google kadar büyük firma olmadıkları için çok da uygun fiyat sunamıyorlar ama bilet satan şirketler Google’dan daha çok müşteri bulabilme imkanları oldukları için Google üzerinden satış fiyatlarını daha düşük tutuyor. Bu yazıda sizlere Google Travel sitesinin ayarlarını yapmayı göstereceğiz.

https://www.google.com/flights/ adresine gidin.

Chrome burada bilgisayarın konumunu kullanarak ülke seçimini otomatik yapacaktır.

Ülke seçimi ödeme yöntemleri ve uçuşların kolay bulunması açısından önemlidir.

Aynı yerde sayfanın alt kısmından Ayrıca ülkeyi belirlemeniz mümkündür.

Bunun yanında dili ve para birimini de güncellemeniz aynı yerden yapılacaktır.

En uygun ve doğru şekilde uçak biletini bulmak için daha fazla sonuç çıkarmak için bu ayarları yapmanızı öneriyoruz. Bu sayede en küçük detayı ayarlamış olacak ve herhangi bir uçuşun filtrelenmesini engelleyebileceksiniz.