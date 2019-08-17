Google Türkiye Tuzağına Düşmeyin

Bir çok işletme, Google Türkiye’den arıyorum şeklinde bir telefon alabilir. Sizlere bir hizmet satmak isteyen bu şirket gerçekten Google Türkiye değil. Çünkü Google kimseyi arayıp şunu alın bunu alın şeklinde talepte bulunmaz. Verdiği hizmetler bellidir ve bunu da online kanallardan satar. Peki kim bu Google’dan arayanlar?

Şirketleri hedef alıyorlar

Özellikle şirketleri hedef alıyorlar ve özellikle haritalardaki yeriniz yanlış gösteriliyor onu düzeltelim şekline bir taleple size geliyorlar. Sizden belirli bir miktar para alıyorlar. Oysa Google bu şekilde bir işlem yapmaz. Google’ın haritalarda yer satması düzenleme yapmak için para talep etmesi söz konusu değildir.

Aslında doğru söylüyorlar

Haritalardan girdik oradan devam edelim. Sizi arayan kişiler aslında doğru söylüyor. Aradıklarında baktığınız zaman cidden haritalardaki yerinizin değiştiğini ve gerçek konumunda olmadığını görebilirsiniz. Peki bunun sebebi ne?

Bir şirketin haritalardaki yerini belirlemek için Google o yere haritalar üzerinden giden ve bunun sonuncunda herhangi bir bildirimde bulunmamış kişileri baz alır. Ayrıca eğer haritalardaki yer yanlışsa bunu bildirim şeklinde gönderen kullanıcıların bildirimlerine bakar. Çok sayıda kişi bildirim gönderdiğinde Haritalardaki yer düzeltilir.

Google Haritalarda konumunuz bu şekilde ve ücretsiz olarak belirlenir. Sizi arayan kişiler ise muhtemelen kalabalık bir Google yerel rehber ağına sahip bir topluluk ve bunu paraya çeviriyor. Yerel rehberler, onay almış Google kullanıcılarının haritalardaki bildirimleri önceliklidir. Bir çoğu sizin şirketiniz için başka bir yerde diyorsa Google buna inanır.

Google’ı kandırıyorlar

Kalabalık bir grupla şirketiniz hakkında bildirim yapan dolandırıcılar kısa sürede şirketinizin yerini değiştirebiliyor. Bunun için Google’ın belirli güncelleme günleri gözleniyor. Siz parayı ödeyince de şirketiniz haritalarda eski yerine alınıyor. Bu dolandırıcılara para kaptırmayın. Haritalardaki yeriniz değiştiyse kendiniz bildirim yapın.