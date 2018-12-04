Google Translate’in Yeni Özellikleri Neler?

Dünyanın en çok kullanılan ama bunun yanında en çok dalga geçilen hatta çeviri ile dalga geçmek için “bunu Google Translate’de mi çevirdin” sorularına konu olan uygulama güncellendi. Artık daha iyi artık daha gelişmiş. İşte Google Translate’in bilmek isteyebileceğiniz yenilikleri,

Yeni arayüz, Google bütün uygulamalarını her arayüz güncellemesinde daha da sadeleştiriyor. Buna da metaryel tasarım diyor. Google Translate ‘de materyal tasarımla bezendi.

Artık .pdf, .xls, .doc gibi metin dosya formatlarından çeviri yapılabilecek. Metni kopyala yapıştırdan ziyade doğrudan dosyayı çevirme imkanınız var.

Örnek cümleler özelliği sayesinde çeviri daha anlaşılır hale geldi. Örnek cümle kelimenin çeviriden sonra manasına uygun örnek bir cümlede kullanılması oluyor. Bu sayede hangi anlamda kullanıldığı daha da detaylanırken kolay şekilde anlaşılması da sağlanmış oluyor.

Başka diller için çeviri sıralama özelliği birden fazla dile çeviri yapmayı ve onları sıralamayı sağlıyor. Birden fazla dil bilenler kelimeyi daha iyi anlamak için birden fazla dile çeviri yapabilirler.

Google Translate en gelişmiş haliyle bazı kullanıcılar tarafından deneniyor. En uygun hale geldiği zaman herkese sunulacaktır. Eğer bu yenilikleri göremiyorsanız biraz bekleyin.