Google Translate Çağ Atlayacak. İşte Yeni Özellik

Uzun zaman dillerden düşmeyen, kötü bir çeviri ile karşılaşıldığında dillere Google Translate çevirisi şeklinde yerleşen Google’ın çeviri hizmeti Google Translate’e yeni bir özellik ekleniyor. Canlı Transkripsiyon diye adlandırılan bu özellikle birlikte Google Translate sesini kaydedecek daha sonra başka bir dile çevirip o dilde tekrar aktaracak. Oldukça etkili olan bu özellik şu an prototip aşamasında ve önümüzdeki Google konferansında duyurulması bekleniyor.

Google Translate

Günümüzde Google Translate’in yapabildiklerine bakacak olursak, yazınızı ve sesinizi başka bir dile çeviriyor. Ses çevirisi, sesinizi metne dökdükten sonra çevirisi yapılakk suretiyle karşınıza çıkarılıyor. Daha sonra çeviriyi dilerseniz uygulamaya okutabilirsiniz. Bu yeni özellik ise canlı olarak çeviriyi yapıp tıpkı bir tercüman gibi aynı anda çeviriyor.

Bu özellik Skype tarafından zaten kullanılıyor ama sohbet esnasında. Skype görüşmesi yapıyorsanız canlı çeviriyi bazı diller için kullanmanız mümkün. Google’ın prototip hizmetine baktığımız zaman da ilk etapta bütün dillerde çalışmayacaktır. Zaman içinde diller eklenecektir. Türkçe’nin de sonradan eklenecek dillerden olması söz konusu.

Google’ın canlı çeviri hizmetinin bu sene içinde resmi olarak yayınlanması bekleniyor.