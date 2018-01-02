Google Sizin Hakkınızda Bilgi Topluyor. Bu Bilgileri Nasıl Silersiniz?

Her sen sitesi gibi Google daha da gelişmiş şekilde sizden bilgi topluyor. Bunun en önemli amacı size gezinti sirasinda göstereceği reklamları kişiselleştirmek. Bu sayede doğru zamanda doğru reklamı gösterecek ve ilgilenmenizi sağlayacak. Google’ın en büyük geliri buradan geliyor. Peki bu bilgileri vermeme ya da verseniz bile sonradan silme şansınız var mı?

Bu yazida sizlere Google tarafından toplanan verilerinizi nasıl sileceğinizden bahsedeceğim.

Google’a kayıt olduğunuz zaman onun hakkınızda bilgi toplamasına peşinen izin veriyorsunuz yoksa hizmetlerini kullanamıyorsunuz. Peki bilgi toplamasını nasıl engellersiniz ya da topladıklarını silersiniz?

Google hesabinizda etkinliğin kısmına gidin ve burdan tarih aralığını seçerek verileri temizleyin. Bunda ve bundan sonra anlatacaklarımda eğer varsa kaydetme / bilgi toplama gibi seçenekleri seçin. Bazılarında var ama hepsinde yok.

Youtube geçmişi: etkinligim kısmından Youtube ile ilgli geçmiş kısmına gidin. Burdan izleme geçmişi ya da arama geçmişi seçeneklerini silebilir ve izleme geçmişini kaydetme seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Reklam kişiselleştirme. Burdan size gösterilecek reklamların kişiselleştirilmiş olup olmamasına karar verebilirsiniz. Sizden aldığı verileri kullanarak size uygun reklamlar göstermektedir. Şunu unutmayın öyle ya da böyle o reklamı göreceksiniz.

Benim en hassas olduğum konu, bazen tehlikeli olabilir. Konum geçmişi. Google gittiğiniz her yeri kaydeder ve haritanız da gösterir. Elbette bu veriyi kendi için kullanır ama başkasının eline geçmesi düşüncesi insanı korkutuyor. Burdan konum geçmişinizi sıkın ve konum geçmişi takibini kapatın. Bu sayede google bir daha haritadaki yerinizi kaydetmeyecektir.