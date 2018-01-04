Google Reklamlarda Bazı Büyük Şirketlere Öncelik Mi Veriyor?

Çıkan haberler Google’ın itibarı için yenilir yutulur cinsten değil. Çıkan dedikoduya göre Google bazı büyük otel zincirlerinin Adwords reklamlarında üst siralarda görünmesi için onlardan büyük miktarlarda para alıyor. Bu haberler Google için hiç iyi değil.

Adwords nasıl çalışıyor?

Reklam verenler Adwords hesabından reklamlarını belirliyor. Reklamlar için hangi aramalarda görüntüleneceğini belirlemek için anahtar kelimeler seçiliyor. İddialar tam bu kısımda şekilleniyor. Google bahsi geçen otel zinciri reklamları için en uygun anahtar kelimeleri seçiyor. Bu sayede reklamlar daha üst siralarda görünüyor.

Google konuyla ilgili açıklamasında ise bunun sadece açık arttırma olduğunu söylüyor. Peki Adwords açık arttırma sistemi nasıl çalışır?

Bir anahtar kelimede rekabet eden reklamlar, daha üst ve on sayfalarda yer almak için birbirinden daha fazla para ödüyorlar. Aynı anahtar kelime ve reklam için 1 tl ödeyen bir şirketin rakibi kendi reklamı için 2 tl öneriyor. Bu sayede onun reklamı on plana çıkıyor. Elbette diger rakipler sürekli fiyatı arttırabiliyor. Şirketler birbirlerini ezerken Google para kazanıyor.

Yapılan uyarılar ise şu şekilde, seyehate cikacaklar dikkat etsin. Google’dan otel ararken bütün alternatifleri göremeyebilirsiniz.