Google Play Ã–deme YÃ¶ntemleri

Google Play dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mobil iÃ§erik maÄŸazalarÄ±ndan biri olmasÄ±yla Ã¼nleneli Ã§ok oldu. Hal bÃ¶yleyken Ã§ok sayÄ±da insan Google Play Ã¼zerinden Ã§ok sayÄ±da Ã¶deme yapÄ±yor. Siz de Google Play’den oyun ya da uygulama mÄ± satÄ±n almak istiyorsunuz? O zaman kullanabileceÄŸiniz Ã¶deme yÃ¶ntemlerini listeliyoruz.

Kredi ya da banka kartlarÄ±

American Express

MasterCard

Visa

Visa Electron

YukarÄ±daki etikete sahip herhangi bir kredi kartÄ±yla Google Play Ã¼zerinden alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilirsiniz. Tek detay bu kartlarÄ±n internet alÄ±ÅŸveriÅŸlerine yani mail ordera aÃ§Ä±k olmasÄ± gerekmektedir. Bir Ã¶rnek, listede troy gÃ¶remiyorsunuz. troy logolu bir kartlar Google Play Ã¼zerinden alÄ±ÅŸveriÅŸ yapamazsÄ±nÄ±z.

Cep telefonu faturalandÄ±rma

TÃ¼rk Telekom

Turkcell

Vodafone

Ãœlkemizde faliyet gÃ¶steren 3 operatÃ¶r de Google Play Ã¶demelerini destekliyor. eÄŸer hala satÄ±n alÄ±m yapamÄ±yorsanÄ±z operatÃ¶rÃ¼nÃ¼ze danÄ±ÅŸÄ±n.

Google Play hediye kartlarÄ±

Ã‡eÅŸitli siteler Google Play bakiyesi satmakta. BunlarÄ± satÄ±n alÄ±p Google Play’den deÄŸerince alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n.

Liste dÄ±ÅŸÄ±ndaki herhangi bir yÃ¶ntemle Google Play Ã¶demesi yapamazsÄ±nÄ±z.