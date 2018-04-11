Google Play Güncellendi İşte Gelen Yenilik

Kullanıcının rahat ve basit şekilde bilgiyi alması için Google Play güncellendi. Google’ın en başından beri düşündüğü şey kullanıcıların en az zamanı harcayarak en çok verimi almasını sağlamak. Bu amaçla Google Play’e önemli bir yenilik geldi ve bu yenilik başka değişikliklerin habercisi oldu.

Bundan sonra Google Play’de güncellenen uygulama ve oyunları güncelleme kısmında görüntülerken yanında bir de güncelleme ile gelen değişiklikleri göreceğiz. Daha önce güncellenen bir uygulama için bu güncellemeyle ilgili hangi yeniliğin geldiğini görmek için uygulama sayfasına girmek geekiyordur. Ordan eğer en üste yazılmadıysa açıklamayı okumak için devam butonuna basmak oradan da sayfanın en altına inmek gerekiyordu. Şimdi güncelleme notları güncelleme sayfasında uygulamanın hemen altında her uygulama için ayrı şekilde görüntülenebilecek.

İleriki zamanlarda bunu her uygulama için son kullanıcı yorumları ya da en faydalı yorum şeklinde görmemiz mümkün olacaktır. Bu değişiklikler uygulamayı indirip indirmeme konusunda bize fayda sağlayacaktır.