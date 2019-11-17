Google Photos Hızlı Fotoğraf Bulma

Google Fotoğraflar dünyanın en popüler uygulamalarından birisi, şüphesiz. Çünkü herkese ücretsiz ve sınırsız fotoğraf depolama alanı veriyor. Bu sayede insanlar hiç bir anını kaybetmiyor. Milyonlarca fotoğrafınız tek bir yerde yedekleniyor. Peki bu fotoğraflar arasında aradığınızı nasıl bulacaksınız? Bu yazıda size Google Photos’un yapay zeka sayesinde nesneleri nasıl ayırt ettiğini öğreneceğiz.

Nesnelerin ismiyle arama yap

Burada yapmanız gereken Google Fotoğrafların arama çubuğuna fotoğtrafınızda olan nesnenin genel ismini yazmak. Yapay zeka fotoğrafta neler olduğunu tanıyabiliyor. Maalesef insan tanıma özelliği yok. Elbette insan yazdığınız zaman içinde insanların yer aldığı fotoğrafların listesini size verebilir ama ismiyle aradığınız zaman maalesef sonuç vermiyor. Fotoğrafların ismini o kişinin ismini yapmalısınız.

Örneğin yazıya eklediğimiz görsellerde kedi ve bayrak araması yapıyoruz. Google Photos’a yüklü olan bütün kedi görselleri çıkıyor. Bununla birlikte bayrak için de doğru sonuçlar veriyor. Bu şekilde aradığınızı kolayca bulabilirsiniz.